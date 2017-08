Top 14 - Nouvelle saison pour Brive et premier contrôle contre La Rochelle

L'exercice 2017-2018 du Top 14 s'ouvre ce samedi et Brive reçoit La Rochelle à 18h au Stadium pour la première journée. Sans parler de classement, le CAB veut faire mieux que la saison passée et vise "une victoire de plus".

Brive veut en découdre ! Deux mois après avoir repris le chemin de l'entraînement, le CAB dispute ce samedi à 18h le premier match officiel de la saison 2017-2018. Pour la 1re journée du championnat de France, les Corréziens accueillent La Rochelle à 18h au Stadium. La rencontre sera à vivre sur France Bleu Limousin puisque nous retransmettrons, à nouveau cette saison, tous les matchs du championnat.

Ambition 14 victoires en 26 matchs

"Faire mieux", voilà l'ambition du club briviste à l'aube de cette nouvelle saison, lui qui a fini huitième ces deux dernières années. Le CAB vise "une victoire de plus" sans dire précisément à quoi il pourrait prétendre avec quatorze succès en saison régulière. Et parce que les Corréziens ne sont jamais aussi bons que lorsqu'ils avancent dans l'ombre, personne ne se risque à dire que Brive est en mesure de jouer les trouble-fête parmi les cadors du Top 14. Reconnaissons que le maintien n'est plus une ambition, mais un moyen d'atteindre de nouvelles ambitions. Après l'expression "maintien serein" l'an dernier pour le manager Nicolas Godignon, il est aujourd'hui question de maintien "tôt et rapide" pour le vice-capitaine Arnaud Mignardi, avant de penser à autre chose. Pour cela, Brive peut compter sur un effectif qui est toujours plus homogène saison après saison. "On a gagné en qualité", admet Nicolas Godignon, "ce qui nous permet d'assurer un peu plus le rendement collectif sur la durée." Reste à savoir où cela mènera un CAB plus ambitieux que sa 8e place en Top 14 et son 1/4 de finale en Challenge Cup la saison dernière.

"Vraiment hâte de rentrer dans le vif du sujet"

La première étape débute ce samedi à 18h contre La Rochelle, qui a fini la saison régulière en première position l'an passé avant de chuter en demi-finale contre Toulon. Les Brivistes savent à quoi s'attendre face aux Maritimes et ont hâte d'en découdre à l'image d'Arnaud Mignardi en interview vidéo ci-dessous.