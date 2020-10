Top 14 : - officiel - le match La Rochelle Castres aura bien lieu samedi à Marcel Deflandre

Sur la dernière vague de tests au coronavirus, aucun cas n'est cette fois positif dans les rangs du Castres Olympique. Plus d'un mois après son dernier match, Castres va pouvoir retrouver le terrain ce samedi à La Rochelle.

Ouf de soulagement pour les castrais qui vont pouvoir retrouver le terrain ce samedi à La Rochelle. Depuis plusieurs semaines, avec plus d'une quinzaine de cas de COVID 19 dans leur rang, les castrais ont vu leurs matchs reportés les uns après les autres. Cette fois, c'est la bonne. Même si ce lundi, un cas a été révélé positif au CO, sur la dernière vague de tests du mercredi, cette fois, aucun ne s'est ajouté à la longue liste de ces dernières semaines. Du coup, avec également zéro cas au Stade Rochelais, la rencontre de la 5ème journée du Top 14 se jouera bel et bien ce samedi à 15 heures 30 à Marcel Deflandre.

Une bonne nouvelle également pour les maritimes qui vont pouvoir enchaîner après une victoire à Bayonne vendredi dernier, et préparer surtout la venue de l'Union Bordeaux Bègles le week end d'après.

La Rochelle aura encore dans ses rangs l'ailier Arthur Retière et Grégory Alldritt

Notons que pour cette réception, La Rochelle aura encore dans ses rangs l'ailier Arthur Retière et Grégory Alldritt, le troisième ligne international. Deux joueurs convoqués en équipe de France pour la préparation du match amical face au Pays de Galles. Si la FFR et la LNR trouvent un arrangement, sur la tenue des matchs de l'équipe de France cette automne, les joueurs partiront le dimanche 18 octobre sur Marcoussis.