Top 14 : "On fait abstraction du contexte", l'UBB s'apprête à affronter l'ASM de Christophe Urios

Un match particulier, et un enjeu de taille. Ce dimanche 21h, au stade Chaban Delmas de Bordeaux, l'UBB reçoit l'ASM de Clermont-Ferrand. Le club auvergnat est mené par Christophe Urios, l'ancien entraineur des Bordelo-béglais, écarté en novembre 202 2 mais resté proche de l'actuel entraineur Frédéric Charrier, ancien coach des arrières. Ils se sont d'ailleurs téléphonés "en début de semaine. On se téléphone régulièrement."

"Le contexte est particulier depuis le mois de novembre. Je fais abstraction du contexte et je me concentre sur les choses qui vont compter pour le match. C'est-à-dire quelles sont les choses qui vont permettre de poser problème à cette équipe de Clermont. C'est l'objectif numéro 1. Et que va faire Clermont pour nous poser problème. Après tout le reste, ça fait partie des choses qui vont alimenter les médias mais pour moi et pour le groupe ce qui est important c'est le contenu et ce qu'on doit mettre en place dans le match pour être performant", explique-t-il.

"Le contexte du match est spécial"

Deux joueurs ont également pris la parole à ce sujet ce samedi lors de la conférence de presse. D'abord le 3e ligne Mahamadou Diaby qui ne se laisse pas déstabiliser par l'idée d'avoir son ancien entraineur dans l'équipe d'en face dimanche : "C'est un match particulier mais c'est facile de se détacher de ça parce que avant tout on est des professionnels et en tant qu'équipe l'UBB a des objectifs à réaliser assez rapidement, c'est à dire retrouver le wagon du Top 6. Donc on ne peut pas trop se laisser endormir par le contexte du match. La semaine a été basée sur le rugby on ne s'est concentré que sur ça."

Le centre, ancien joueur auvergnat Tani Vili va, lui, jouer face à son ancienne équipe. Un double contexte particulier qui ne l'inquiète pas non plus. "Le contexte du match est spécial c'est sûr, d'autant plus pour moi comme c'est mon ancienne équipe. Mais on se concentre sur le match, leur jeu. On essaie de passer outre ce qu'il se passe dans la vie de tous les jours." Une motivation supplémentaire ? "Je ne pense pas mais on a peut-être envie de montrer qu'on peut s'en sortir, qu'on peut lever la tête même s'il n'est pas là."