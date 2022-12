Top 14 : opérations en série à l'UBB

Si l'effectif de l'Union s'est un peu remplumé ces derniers temps avec les retours de Cazeaux, Jolmes, Vergnes-Taillefer, Miquel, Dubié ou Buros, d'autres joueurs ont fait le chemin inverse et ont même dû passer sur la table d'opération. Etat des lieux.

Douglas pas avant le printemps

Le cas le plus délicat concerne Guido Petti. Touché au genou lors d'un match du Rugby Championship face aux Springboks fin septembre, le deuxième ligne argentin devait être absent deux mois . Ce sera beaucoup plus long puisqu'il a dû se résoudre à une nouvelle opération. "Son ménisque avait besoin d'être resuturé" explique l'entraîneur qui annonce entre deux et trois mois d'absence.

Autre deuxième ligne sur le carreau, Kane Douglas. L'Australien a été opéré de la cheville et sera éloigné des terrains pendant trois à quatre mois.

Ben Tameifuna et Kane Douglas sont aussi sur le carreau. © Radio France - Justine Hamon

Le troisième ligne Pierre Bochaton a subi une intervention au niveau du genou et devra patienter encore un mois. Opération aussi pour le pilier Jefferson Poirot, blessé au pouce face à Brive. Le capitaine espère pouvoir reprendre mi-janvier pour la quinzaine européenne.

Enfin, Ben Tameifuna, touché aux ischios face aux Sharks, est en phase de réathlétisation. La durée de son absence sera au minimum de six semaines.