Top 14 : où voir la finale La Rochelle - Toulouse sur écran géant en Charente-Maritime ?

La conquête du bouclier de Brennus passera aussi par les écrans géants. La ville de La Rochelle va mettre en place le même dispositif de retransmission de la finale samedi soir contre Toulouse que lors de la finale victorieuse de Champions Cup contre le Leinster. Deux écrans géants seront encore disposés dos à dos, quai du carénage, avant la petite passerelle qui mène à la Tour Saint-Nicolas. En cas de victoire, une nouvelle parade aura lieu sur le Vieux-Port, dimanche à partir de 18 heures.

En parallèle, une diffusion sur grand écran sera proposée dans la salle La Sirène de La Pallice. Des places assises et debout seront accessibles librement et gratuitement. La diffusion sera suivie d'un concert du groupe brésilien OS Mutantes et d'un DJ set. La réservation est nécessaire ce coup-ci pour les non-abonnés à La Sirène. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de la Sirène .

Ailleurs en Charente-Maritime

A Fouras-les-Bains, une fan zone va encore être mise en place, mais pas sur la terrasse du casino comme lors de la finale européenne. Il faut cohabiter ce week-end avec le festival très populaire de la rose Trémière. Un écran de 10 m2 sera installé autour du kiosque Auguste Chaudry, à proximité de l'église. Plus de 1.000 supporters sont attendus.

A Châtelaillon-Plage, cinq commerçants de la rue du marché se sont associés pour proposer une diffusion sur grand écran. Il sera implanté de part et d'autre de la voie.

A Port-des-Barques, la finale sera retransmise la salle des fêtes à partir de 20H30. Une buvette sera en place, mais sans restauration. Vous avez la possibilité d'amener votre repas.

A Royan, le bar Le Soubok installera aussi un écran géant sur sa terrasse dans la zone commerciale de Royan 2.