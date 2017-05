Top 14: "oui ça me blesse" la réponse d'Ugo Mola l'entraineur du Stade Toulousain critiqué dans la presse

Critiqué dans le journal l'Equipe par Patricio Albacete joueur emblématique du Stade Toulousain, Ugo Mola l'entraîneur principal du club répond à la veille du dernier match d'une saison cauchemardesque qui voit le Stade Toulousain absent pour la première fois depuis 41 ans des phases finales

A la veille du dernier match de la saison régulière du Top 14, la réception de l'Aviron Bayonnais à Ernest Wallon, l'heure est aux règlements de comptes par médias interposés au Stade Toulousain. Dans l'Equipe le deuxième ligne international argentin Patricio Albacete qui va quitter le club à l'issue de sa onzième saison s'en prend à son entraîneur Ugo Mola.

"Il n'avait pas les épaules" Patricio Albacete

Orphelin de Guy Novès l'emblématique coach devenu sélectionneur du XV de France, P Albacete n'a pas apprécie sa dernière saison au Stade Toulousain et le dit. "On ne sait pas vraiment qui fait quoi dans le club" estime-t-il pour expliquer la pire saison du club depuis 41 ans. Douzième et premier non relégable après une sévère défaite à Castres pour l'avant dernière journée (52-7) le Stade toulousain ne disputera pas pour la première fois depuis l'ére professionnelle les phases finales

Patricio Albacete © Radio France - Olivier Uguen

C'est à l'encontre de son entraîneur principal que le deuxième ligne a les mots les plus durs "Il n'avait pas les épaules pour prendre un groupe comme ça. Le costume était peut être trop grand pour lui" déclare t-il dans l'Equipe. Deux jours plus tard Ugo Mola répond à l'occasion du point presse d'avant match de ce jeudi " oui c'est blessant et heureusement que ça me blesse..je ne suis pas dupe de l'environnement mais la particularité de notre club est que les choses ne se passent pas forcément comme partout ailleurs"

Ecoutez la réaction complète d'Ugo Mola au micro de Pierre Viaud