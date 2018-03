Brive-la-Gaillarde, France

Comme les couleurs du CA Brive, il y a les côtés blanc et noir après la défaite 37-28 du CAB à Castres, ce dimanche après-midi. Pour la deuxième fois depuis le début de la saison, Brive enchaîne ainsi six revers d'affilée (de la 1re à la 6e journée puis de la 16e à la 21e journée) A l'issue de cette 21e journée du Top 14, les Corréziens glissent en dernière position du championnat. Ils pointent à trois points d'Oyonnax (13e et barragiste) et cinq points d'Agen et du Stade-Français (11e et 12e du classement).

Au terme d'une semaine marquée par la mise à l'écart de Nicolas Godignon, le manager du club, Brive, côté blanc, n'a pas déçu dans sa volonté déployée sur le terrain, sa détermination à ne rien lâcher et sa combativité livrée aux quatre coins du pré. D'abord devant, puis mené, avant de revenir dans les clous du bonus défensif, puis d'être sérieusement distancé, le CAB a tenté et s'est accroché. Omniprésents dans le combat, les Brivistes emmenés par l'intérimaire Didier Casadéï ont eu le souci de tenir le ballon et d'imposer les temps de jeu à l'image du premier essai aplati par Waqaniburotu (19e) pour prendre les devants. Les Corréziens en ont d'ailleurs marqué quatre (Waqa, Marques, Germain et Masilevu), autant qu'ils en ont pris.

"On fait trop de fautes et on est trop irrégulier dans nos performances"

Mais, côté noir, les joueurs du CAB se sont montrés trop désordonnés et trop imprécis pour pouvoir l'emporter. Entre des pertes de balles en touche, des en-avants à la suite de lancements de jeu mal maîtrisés, quelques fautes stupides au sol (un coup de pied dans le ballon dans un ruck a coûté le deuxième essai à Brive) et des plaquages ratés, les Corréziens ont été trop laxistes pour espérer mieux malgré de très bonnes intentions finalement pas récompensées. "On s'est battu, après une semaine un peu compliquée", réagit à chaud Julien Brugnaut, "mais on fait trop de fautes et on est trop irrégulier dans nos performances pour prétendre à mieux à la fin. Les intentions sont à retenir, mais c'est l'un des seuls points positifs. Il faudra canaliser cette envie pour ne pas tomber dans l'indiscipline" explique le pilier gauche en interview vidéo.

Au classement, après cette quinzième défaite en vingt-et-un matchs, le CA Brive rétrograde en 14e et dernière position à cinq matchs de la fin de la saison. Prochain rendez-vous : ce samedi 18h45 contre Agen, un concurrent direct pour la survie en Top 14.