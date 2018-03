Brive-la-Gaillarde, France

C'est une maigre consolation : le CA Brive repart du Racing 92 avec un point de bonus défensif après son revers 17-13 à la U Arena. Les Corréziens, dominateurs sans partage en première période, peuvent s'en vouloir. Comme à Toulouse, ils ont payé cash les ballons perdus avec des essais de Dulin (balle égarée au contact) et Andreu (à la suite d'une munition volée sur touche briviste), alors que les Brivistes ont multiplié les initiatives et les temps de jeu. Presque vainement à cause de quatre en-avants dans les 22 mètres du Racing, malgré un essai en force de Lagrange. 17-10 à la pause.

Luxation de la rotule pour Lapeyre

Mieux organisés en deuxième période, les Franciliens ont laissé moins d'espace aux Corréziens qui ont passé une pénalité grâce à Laranjeira pour aller chercher le bonus défensif (17-13), malgré une infériorité numérique de dix minutes (Lagrange, carton jaune). "_On manque de justesse dans notre réalisation, et ça nous tue_. Mais, dans la course au maintien, ce point pris au Racing est quelque chose d'important" commente Nicolas Godignon, manager du CA Brive, en interview vidéo.

Ombre au tableau : la sérieuse blessure de Benjamin Lapeyre. Le trois-quart polyvalent, sorti sur civière, souffre d'une luxation de la rotule du genou droit et pourrait en avoir fini avec sa saison. Fabien Sanconnie est aussi sorti du terrain avec une poche de glace au genou.

"L'équipe qui nous a posée le plus de problèmes à la U Arena"

Après coup, le Racing 92 a aussi salué la prestation briviste. A l'image de Teddy Iribaren, l'ancien demi de mêlée du CAB. "On n'a pas su rivaliser face à l'intensité de Brive, on n'est vraiment pas content de ce match. Ils ont été pénibles dans les rucks, ce n'est pas une nouveauté. Ils ont relevé le défi de la vitesse. Dans la m**** ou sur terrain synthétique, c'est une belle équipe. Il faut qu'ils en prennent conscience. Ils nous ont mis le bordel un peu partout. C'est l'équipe qui nous a posée le plus de problèmes à la U Arena. Et le CAB va s'en sortir pour le maintien."