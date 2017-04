Top 14 - Patrick Toetu ne va finalement pas prolonger au CA Brive

Alors que les éléments étaient initialement réunis pour la prolongation du pilier droit au CAB, l'option d'une année supplémentaire n'a finalement pas été levée au 31 mars. Après une saison sous le maillot corrézien, Patrick Toetu va quitter Brive.

Patrick Toetu et Brive, ça se terminera finalement à l'issue de cette saison 2016-2017. Alors que le pilier droit néo-zélandais, et international samoan, était sur la voie de la prolongation de contrat au CA Brive la semaine dernière, les choses ont brutalement changé de tournure alors que l'option de contrat portant sur une année supplémentaire devait être activée ou dénoncée au 31 mars. Finalement, la clause n'a pas été levée par le CAB. Ainsi, Patrick Toetu, arrivée à Brive l'été dernier, quittera la Corrèze après une saison passée à Brive. Et le CAB va donc se mettre en quête d'un nouveau pilier droit pour épauler Damien Jourdain et Soso Bekoshvili. Par ailleurs, Brive prospecte toujours au poste de pilier gauche pour remplacer Lucas Pointud qui va rejoindre Toulouse à l'issue de la saison.