Top 14 - A Pau, Brive abat sa dernière carte pour les phases finales

Le CA Brive se mesure à la Section Paloise, ce samedi à 18h30, dans le Béarn pour la 25e journée du Top 14. A deux matchs de la fin de la phase régulière, les Corréziens n'ont pas le droit à l'erreur pour entretenir l'espoir d'une hypothétique qualification aux phases finales.

Gagner pour encore croire à un miracle. Ca fait beaucoup de conditions pour le CA Brive qui se déplace à Pau, ce samedi à 18h30, pour la 25e et avant dernière journée de la phase régulière du Top 14. En s'inclinant sur son terrain contre Bordeaux il y a deux semaines, le CAB a quasiment hypothéqué ses chances d'accrocher la sixième place qualificative aux phases finales alors que la voie était royale.

"C'était un rêve qui s'est un peu effacé"

Mais tout reste encore mathématiquement possible pour les Corréziens qui pointent, comme les Palois, à une victoire de cette sixième place. Alors, à l'image de leur arrière Gaëtan Germain, ils veulent entretenir l'espoir même si la défaite contre Bordeaux reste une plaie ouverte.

Quoiqu'il en soit, rien ne sera facile à plusieurs titres. Car Pau n'envisage pas non plus la défaite pour rester en vie dans la course à la qualification jusqu'à la dernière journée. Et puis une victoire ne garantirait rien au CAB qui recevra Castres, dans une semaine, pour la dernière journée de la phase régulière. "On est en train de travailler sur la meilleure place pour le classement final" commente l'entraîneur des avants Didier Casadéï.

Pau - Brive sera bien sur à suivre ce samedi soir 18h30 en intégralité sur France Bleu Limousin.