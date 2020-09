TOP 14 : Paul Goze, le président de la Ligne Nationale de Rugby annonce des "solutions" pour les clubs

Paul Goze le président de la Ligue nationale de rugby était l'invité de l'émission 100% Stade Rochelais ce jeudi soir, entre 18 et 19 heures. Le patron de la ligue a participé à cette entrevue à Matignon ce mardi entre des représentants du premier ministre et quatre présidents de clubs de top 14, dont celui du Stade Rochelais. Pour le président de la LNR, le message est passé et le gouvernement va faire un geste financier.

à lire aussi Top 14 : le Stade Rochelais pourra accueillir 8 000 spectateurs vendredi au Stade Deflandre