Top 14 : Petite victoire de l'ASM face au Racing 92

Les clermontois ont remporté le match des champions 23 à 21 au stade Marcel-Michelin face à des Racingmen qui n'ont rien lâché. Les Franciliens ne se consoleront pas avec le point de bonus défensif tant ils sont passés près de lexploit.

Le choc de cette 5ème journée entre les deux derniers champions de France aura tenu ses promesses... pour le suspens, un peu moins pour la qualité du jeu. Avec cette victoire, les clermontois restent invaincus à domicile cette saison, ils investissent le top 6. Mais les hommes de Franck Azéma ont frôlé la correctionnelle avec deux essais de part et d'autre. "On est très déçu, on est en position de gagner ici, ce qui est rare, mais on leur donne la victoire" regrette l'un des entraineurs du Racing, Laurent Labit.

Ça a été une épreuve de force et de mental et on n'a pas craqué, c'est important de sortir victorieux de cette rencontre" Franck Azéma

Après une performance exceptionnelle lors du derby face à Brive, Alivereti Raka a continué sur sa lancée avec un essai dès la 6ème minute. Mais l'ailier fidjien a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps à cause d'une entorse à la cheville.

L'ASM s'impose 23 à 21 face au Racing 92 avec deux essais de Raka et Abendanon. #ASMR92#YellowArmypic.twitter.com/OJoBjhfiC4 — ASM Rugby (@ASMOfficiel) September 23, 2017

Cependant les clermontois manquent de discipline. Avec deux cartons jaunes ce samedi (Lee et Chaume), l'ASM est l'équipe la plus indisciplinée du Top 14. "C'est un problème" reconnaît Morgan Parra, conscient des difficultés de son équipe, "on ne peut pas se permettre ça à l'extérieur, sinon on va refaire le yoyo".

"Franchement, moi je suis content" ajoute le troisième ligne Alexandre Lapandry, "on sait ce qui n'a pas fonctionné, mais je préfère revenir à l'entrainement lundi après une victoire, même difficile".

Prochain match dimanche prochain avec un déplacement à Castres, coup d'envoi à 16h50