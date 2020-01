Top 14 : Philippe Saint-André à Montpellier au mois de février

Montpellier, France

L'information circulait depuis quelques temps déjà, elle vient d'être confirmée par Mohed Altrad, le président du Montpellier Hérault Rugby (MHR) : l'ancien sélectionneur du XV de France Philippe Saint-André rejoindra le club au mois de février comme directeur du rugby. "On a changé d’entraîneur, (Xavier) Garbajosa est arrivé. Il y a (Jean-Baptiste) Elissalde qui est arrivé (chargé des lignes arrières). Il y a le mois prochain notre ami St-André qui va arriver, on est complet. Et puis on va continuer notre progression" a déclaré Mohed Altrad dans une vidéo publiée par l'hebdomadaire L'Agglorieuse.

Quid de Vern Cotter?

Philippe Saint-André, 52 ans, remplacera le Néo-Zélandais Vern Cotter, désireux de rentrer dans son pays natal après trois saisons à Montpellier et théoriquement en contrat jusqu'à la fin de cette saison. Dans l'interview, Mohed Altrad, également candidat aux municipales à Montpellier, n'évoque pas ce point-là.

"PSA", patron des Bleus de 2011 à 2015, va retrouver un rôle dans le monde du rugby, plus de quatre ans après un mandat décevant à la tête du XV de France. Drômois de naissance, l'ancien ailier international de Clermont (69 sélections), un des premiers joueurs français à s'être expatrié outre-Manche, a dirigé Gloucester (1998-2002) et Sale (2005-09), où il a remporté deux titres, avant de prendre en main Toulon (2009-11) qu'il a contribué à redresser.

Je suis fier de mon club de rugby parce que je l'ai sorti de la difficulté (...). Pour construire un grand club, il vous faut du temps- Mohed Altrad

Au classement, Montpellier, occupe la sixième place du Top 14 avant le déplacement de ce samedi à La Rochelle pour le compte de la 14e journée de championnat. Le MHR a été vice-champion de France à deux reprises.

Dans une vidéo publiée par l'hebdomadaire L'Agglorieuse, Mohed Altrad évoque le club dont il est président, le MHR, et confirme l'arrivée de Philippe Saint-André à Montpellier comme directeur du rugby (à partir de la 35e mn)