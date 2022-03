Top 14 : Pierre-Yves Revol, président du Castres Olympique, recadre ses supporters

Coup de colère de Pierre-Yves Revol, le président du Castres Olympique. Il salue l'énorme performance de son club, samedi dernier contre Montpellier (25-9), mais déplore le comportement de certains supporters à la fin de la rencontre. L'arbitre a été insulté par quelques supporters au stade Pierre Fabre. Des propos inadmissibles qui nuisent à l'image du club et donnent un exemple catastrophique aux jeunes supporters dit Pierre-Yves Revol.

« Les supporters ont le droit de ne pas être d’accord, de manifester leur désapprobation y compris bruyamment et on l’entend dans la plupart des stades. Mais il y a des limites et elles ont été dépassées. Les insultes entendues samedi dernier sont celles que l’on entend dans certains stades de football et ça, je n’en veux pas. Ok pour chambrer, cela peut faire partie du jeu mais pas d’accord pour insulter vulgairement l’arbitre. Si on laisse faire ça, bientôt on va en venir aux insultes aux joueurs. Je pense que la grande majorité de notre public comprend cette position."