Top 14 : Place aux jeunes pour le dernier derby du Stade Toulousain!

le Stade Toulousain se rend à Castres pour du beurre ce samedi. Déjà éliminé de la course aux phases finales le club haut-garonnais envoie sa jeune garde dans le Tarn où le stade Pierre Antoine sera plein pour la premiére fois de la saison à la 25me journée

C'est un derby qui compte pour pas grand chose que s’apprêtent à suivre les 11 mille spectateurs du stade Pierre Antoine ce samedi en ouverture de la 25me journée du Top 14. Match sans enjeu pour le Stade Toulousain après une saison noire qui s’achèvera le weekend suivant avec la réception de Bayonne à Ernest Wallon.

"on a fait une mauvaise saison, c'est important de bien finir" Richie Gray

Éliminé de la course aux phases finales le Stade Toulousain ne peut miser que sur la fierté ou sur la rivalité historique entre les deux clubs voisins pour galvaniser ses troupes et les amener à gâcher la fête des castrais dans un stade à guichets fermés pour la premiére fois de la saison. A Toulouse c'est la carte jeunes qui sera abattue dans le Tarn histoire de préparer la saison prochaine et de ménager les "anciens" en vue d'une ultime sortie à Ernest Wallon le samedi suivant.

Neti, Cros, Fickou et Aldegheri mais pas Dusautoir, Palisson ou Albacete

A Castres l'objectif d'Ugo Mola tient en une phrase : intégrer les jeunes qui seront encore là la saison prochaine et ne pas exposer les joueurs qui feront leur adieux face à Bayonne samedi 6 mai. Un groupe de 27 joueurs est emmené à Pierre Antoine dont Richie Gray et Edwin Maka qui reviennent de blessure. Cinquième du Top 14 les castrais sont toujours en course pour les phases finales. Ils peuvent même en cas de victoire espérer un barrage à domicile mais sur les douze dernières oppositions dans le Tarn le Stade Toulousain s'est imposé 6 fois. Tout reste possible pour cette 25me et avant dernière journée!

le XV de départ :

Médard, Bonneval, Fritz, Fickou, Huget, Mc Alister, Bezy, Gray, Cros, Faasalele, Tekori, Gray, Aldegheri, Marchand, Steenkamp

rempl. : Ghiraldini, Neti, Maka, Galan, Camara, Marqués, David, Van Dick

Castres Olympique / Stade Toulousain à partir de 14h30 sur France Bleu Toulouse