EN DIRECT - La finale de Top 14, tous derrière le Castres Olympique

C'est la finale inattendue selon certains. Et pourtant ce sont bien le premier et le deuxième de la phase régulière du Top 14 cette saison qui s'affrontent ce vendredi soir : le Castres Olympique, tombeur en demie du Stade Toulousain, face au Montpellier Hérault Rugby, qui a pris l'ascendant sur Bordeaux-Bègles à Nice. Avant l'émission spéciale de France Bleu Occitanie dès 18h, nous vous faisons vivre cette folle journée aux côtés des Castrais.

La fête place Pierre-Fabre ce soir, place Soult demain en cas de Brennus

Ce vendredi matin, c'est Pascal Bugis le maire en partance pour le Staze de France, qui ouvre le bal dans la matinale aux côtés des supporters parmi les 25 bus qui montent du Tarn vers Saint-Denis. Le maire, pour cette quatrième finale en dix ans, se veut confiant et concède que les Bleus et Blancs seront favoris. À Castres, cette fois, les habitants pourront profiter de l'écran géant. La fanzone avait été annulée lors de la demi-finale à cause de la canicule et la vigilance rouge dans le Tarn.

On attend a minima 10.000 personnes place Pierre-Fabre ce soir. - Pascal Bugis

La Ville a accordé une dérogation d'ouverture jusqu'à 3h du matin pour les bars et restaurants. En cas de victoire, les joueurs seront accueillis place Soult vers 14h-14h30 samedi pour fêter le Brennus.

Les supporters ont donné de la voix de bon matin sur l'antenne. Gilles de Castres, dans un des bus, s'enthousiasme "On va gagner 24-20 ce soir! On va le ramener le bout du bois!". Des Toulousains ont aussi apporté leur soutien comme Christine de Frouzins (Haute-Garonne) "Ils n'ont plus le choix les Castrais, ils ont viré le Stade, il faut qu'ils battent Montpellier".