Top 14 : plusieurs internationaux toulousains vont jouer à Lyon

Finie la période internationale. Le Top 14 reprend ses droits ce weekend et les Toulousains ont rendez-vous à Lyon dimanche soir en clôture de la 11e journée. Avec plusieurs internationaux.

Qui sera à Lyon ?

Les joueurs qui ont eu peu de temps de jeu avec l'équipe de France devraient figurer sur la feuille de match. Matthis Lebel et Peato Mauvaka devraient donc être présents. Romain Ntamack pourrait lui enchaîner (il n'a plus joué en Top 14 depuis le 11 septembre) après ses trois titularisations en Bleu. Enfin, Ange Capuozzo n'est pas non plus en vacances et postule pour dimanche.

D'autres en congés

Les joueurs les plus utilisés ont donc eu droit à une semaine de congés. Julien Marchand, Anthony Jelonch ou encore Thomas Ramos soufflent donc avant d'importantes échéances puisque Toulouse entame un bloc de 11 matches dont quatre de Champions Cup. L'Argentin Juan Cruz Mallia est également au repos.

L'infirmerie s'est vidée

La bonne nouvelle du côté d'Ernest-Wallon, c'est que l'infirmerie commence à se vider même si des joueurs importants sont toujours sur le flanc : Melvyn Jaminet sera encore absent au minimum un mois, François Cros est lui à Capbreton pour sa rééducation. Cyril Baille et Thibault Flament sont également indisponibles pour plusieurs semaines. Pour rappel, Antoine Dupont est suspendu et manquera les trois prochains matches du Stade Toulousain : à Lyon, face à Perpignan et au Munster.