Top 14 - Points, essais, pénalités, cartons, temps de jeu, etc. : la saison de Brive en chiffres

Voilà, c'est fini. En battant Castres ce samedi soir, Brive a décroché la 8e place du Top 14 saison 2016-2017 et finit à la même position que la saison passée. Alors que la saison régulière est finie, voici un retour en chiffres marquants sur la saison du CA Brive.

- 0 : aucun point de bonus offensif de la saison. Le CAB et Bayonne, relégué en Pro D2, sont les deux seules équipes du championnat à ne pas en avoir récolté. Cette donnée pèse lourd dans le bilan final quand on sait que Brive ne pointe qu'à quatre points de la sixième place qualificative aux phases finales

- 2 : comme le chiffre de victoires à l'extérieur cette saison avec des succès mémorables à Toulon (une première depuis 10 ans) et Clermont (une première depuis près de 14 ans), plus un match nul à Lyon et trois bonus défensifs lors des défaites à Bordeaux, Paris et Pau. Brive a ramené 13 points de ses voyages cette saison. C'est le meilleur bilan du CAB loin du Stadium depuis sa remontée dans l'élite en 2013

- 2 (bis) : comme le chiffre de défaites à domicile cette saison avec des revers contre Clermont et Bordeaux. C'est l'un des plus mauvais bilan depuis la remontée. Une défaite et un nul l'an dernier, deux défaites il y a deux saisons et une défaite et un nul en 2013-2014

- 7 : comme le chiffre d'essais marqués par Benjamin Lapeyre, meilleur marqueur du CAB cette saison. Il devance Sisa Koyamaibole et Guillaume Ribes et leurs quatre essais individuels. L'an passé, Seva Galala avait fini meilleur marqueur avec cinq essais

- 8 : comme la place du CAB au classement final du championnat. Brive termine à la même place que l'an dernier, après avoir terminé 10e en 2014-2015 et 9e en 2013-2014

- 9 : comme les minutes passées sur le terrain par Louis Martin, joueur le moins sollicité de la saison dans l'équipe professionnelle. Il faut dire que le jeune talonneur des Espoirs avait été appelé pour pallier plusieurs blessures à son poste chez les pros pour le match disputé à Bayonne fin janvier.

- 13 : comme le nombre de victoires cette saison en championnat. Comme la saison passée et pour la deuxième depuis sa remontée dans l'élite, le CAB présente un ratio victoires-défaites positif : 13 victoires, 1 nul et 12 défaites.

- 30 : comme le nombre de cartons sortis par les arbitres contre le CAB. Brive est ainsi, à égalité avec le Stade-Français, l'équipe la plus sanctionnée en la matière. Les Brivistes ont écopé de 28 cartons jaunes (3 chacun pour Iribaren et Waqaniburotu) et 2 cartons rouges (Jourdain dans la bagarre générale à Grenoble et Toetu pour une manchette à La Rochelle)

- 41 : comme le nombre d'essais aplatis en championnat. Ce qui fait du CAB la moins bonne équipe en la matière, à égalité avec Bayonne relégué en Pro D2. C'est plus de deux fois moins que Clermont et ses 87 essais. Avec seulement 18 essais à domicile, Brive fait figure d'équipe la moins prolifique à la maison. L'an passé, Brive avait aplati 43 fois

- 58 : comme le total final de points du CAB au classement. C'est moins que les 62 points de l'an dernier

- 61 : comme le nombre d'essais concédés en championnat. Ce qui place le CAB en 10e position alors Castres n'en a concédé que 38 sur toute la saison. Avec 27 essais pris à domicile, Brive fait figure de troisième équipe la plus perméable à la maison. L'an passé, Brive s'était retrouvé 51 fois derrière ses poteaux

- 84,67 : le phénoménal pourcentage de réussite de Gaëtan Germain face aux poteaux en championnat. Un taux qui passe même à 85,99% si on ajoute ses tentatives en Challenge Cup. Le buteur briviste fait mieux que ses 81,4% de l'an passé

- 98 : comme le nombre de pénalités inscrites par Brive. Le CAB est l'équipe qui a expédié le plus de ballons entre les poteaux adverses, largement devant La Rochelle et ses 84 pénalités. Avec 65 pénalités marquées au Stadium, Brive est l'équipe qui en a passé le plus à domicile

- 324 : comme le nombre de points inscrits par Gaëtan Germain. Le buteur du CAB finit, à nouveau, meilleur réalisateur du Top 14 en ayant réussi 29 transformations d'essais sur 32 tentées et 87 pénalités sur 105 tirées. Il bat son record de 319 points l'an passé. Gaëtan Germain a inscrit à lui seul 56,15% des points de Brive en championnat cette saison. Il a aussi marqué 47 points en Challenge Cup avec 10 transformations sur 11 tentées et 9 pénalités sur 9 tirées

- 577 : comme le nombre de points inscrits, ce qui fait du CAB la 10e attaque du championnat loin derrière Clermont et ses 800 points. Avec 254 points marqués à l'extérieur, Brive est, ex aequo avec Toulon, la quatrième meilleure équipe loin de chez elle derrière Clermont, Montpellier et La Rochelle. Mieux que les 540 points et la 11e attaque de l'an passé

- 634 : comme le nombre de points encaissés, ce qui fait du CAB la 10e défense du championnat loin derrière La Rochelle et ses 498 points seulement pris. Moins bien que les 545 points et la 7e défense de l'an passé

- 1792 : comme le nombre de minutes jouées cette saison en championnat par Gaëtan Germain, joueur le plus sollicité de l'effectif briviste en Top 14. L'arrière totalise 24 feuilles de matchs (dont 23 titularisations) sur 26 possible. Il a aussi disputé 249 minutes en Challenge Cup. Chez les piliers, Karlen Asieshvili a le plus joué (944 minutes en 21 matchs). Au talonnage, c'est François Da Ros (1025 minutes en 23 matchs) qui a été le plus souvent sur le pré. Julien Le Devedec s'illustre en 2e ligne (1173 minutes en 18 matchs). En 3e ligne, Saïd Hirèche (1426 minutes en 21 matchs) devance de peu Petrus Hauman (1418 minutes en 22 matchs). Teddy Iribaren (1278 minutes en 21 matchs) à la mêlée et Nicolas Bézy (971 minutes en 14 matchs) à l'ouverture ont été les plus vus à la charnière. Arnaud Mignardi (1514 minutes en 22 matchs) a été le centre le plus utilisé. Chez les ailiers, Benito Masilevu (1118 minutes en 19 matchs) coiffe d'un rien Benjamin Lapeyre (1115 minutes en 18 matchs) aussi sollicité à l'arrière en cours de saison.