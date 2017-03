Top 14 - Pour Brive, ça va être "comme au biathlon" contre Toulon

Le CA Brive accueille le RC Toulon ce samedi à 20h45. Face à des Varois qui voudront se venger du succès briviste dans le Var au match aller, le CAB veut bien lancer une série de sept matchs consécutifs contre des gros bras du championnat.

C'est reparti pour un tour pour les rugbymen de Brive ! Après une coupure dans le calendrier pour cause de Tournoi des VI Nations, le CAB retrouve le terrain pour la 19e journée de Top 14 ce samedi soir 20h45 au Stadium. Et quel rendez-vous : contre Toulon, triple champion d'Europe.

"Ils l'auront dans un coin de la tête"

Toulon n'a pas oublié le succès de Brive à Mayol prédit Namy

Il y aura d'ailleurs de la revanche dans l'air puisque les Brivistes, 10e avec 36 points, s'étaient imposés 25-21 à l'aller dans le Var pour la première fois depuis dix ans lors de la 3e journée. Et avaient semé déjà la pagaille dans la saison des Toulonnais seulement 5e avec 46 points. "On n'oublie pas" une défaite à domicile, alors Guillaume Namy voit très bien dans quel était d'esprit se pointe Toulon après la victoire du CAB à Mayol. "Il est certain qu'ils l'auront dans un coin de la tête" poursuit l'ailier. Les sanguins Toulonnais, remontés comme des pendules, vous imaginez la scène. "A Brive, ça ne sera sûrement pas joli. Ca sera une vraie bataille. Ce qu'il nous faut, c'est la victoire", a lâché le manager varois Mike Ford.

Une folle série débute contre le RCT

"C'est excitant de jouer ce genre de match", continue Guillaume Namy. Mais au delà de cette opposition contre Toulon, c'est une série de sept rencontres contre des cadors que lance le CAB qui affrontera ensuite Toulouse, La Rochelle, Montpellier, Bath en coupe d'Europe, Clermont et Bordeaux. Il faut la lancer de la meilleure manière exhorte Nicolas Godignon. "J'aime bien les images sportives. Alors, là, c'est comme au biathlon", aux yeux du manager qui détaille. "Tu dois faire ton premier tir sur les cibles. Si tu loupes, tu vas t'enclencher sur des tours de piste supplémentaires qui peuvent te mettre en retard par rapport à ce que tu as prévu. Donc il faut être propre, précis, et mettre l'intensité qui convient pour ça." L'ailier corrézien Guillaume Namy et ses coéquipiers ont bien reçu le message. "Comme il y a eu une grosse coupure, on a eu beaucoup le temps d'y penser. On se prépare pour être à la hauteur de l'intensité, sur les tâches spécifiques à notre poste, sur l'état d'esprit qu'on veut mettre. C'est ça se préparer pour des matchs de cette envergure. Et j'ai l'impression que tout le monde le fait..."

"Être à leur niveau, sinon plus, pour gagner"

L'adversaire compte, mais le match en lui-même revêt aussi une importance cruciale pour Nicolas Godignon. "Il ne faut pas prendre de retard. Les victoires emmènent les victoires et il faut démarrer par ça. Gagner ce match, c'est faire un pas de plus vers le maintien, c'est concrétiser ta saison, c'est concrétiser les points gagnés au match aller. Tous ces éléments là peuvent faire basculer vers le côté positif d'une saison." La pluie est attendue, ce samedi soir, promesse d'un jeu limité mais d'un combat décuplé. "Il y a des grands joueurs, beaucoup de volume, beaucoup de précision en face. Donc il faudra être à leur niveau, sinon plus, pour gagner." Les Gaillards comptent bien être encore plus fort que le Var. "Il n'y a plus qu'à..." lâche Namy avant de tourner les talons.

Compo #CABRCT

Koyamaibole en 2e l

Hauman en 8, Hirèche ©

Iribaren-Ugalde à la charnière

Germain tient sa place 15

Banc 6 avants - 2 arrières pic.twitter.com/XxmaIrI62L — Nicolas Blanzat (@nblanzat) March 3, 2017

A Toulon, Trinh-Duc est bien de retour... titulaire au centre avec Nonu. Escande à la mêlée associé à Bernard en 10 #CABRCT pic.twitter.com/TzISA7x3ju — Nicolas Blanzat (@nblanzat) March 3, 2017

Rendez-vous à 20h45 ce samedi pour ce match Brive-Toulon évidemment à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin avec Nicolas Blanzat et Bruno Marty.