Top 14 - Pour Brive, "rien n'est écrit d'avance" à l'heure du derby déséquilibré à Clermont

Le rendez-vous est donné ce samedi à 20h45 sur la pelouse de Marcel-Michelin entre Clermont et Brive. Le CAB sait que le défi à relever est immense, mais ne part battu alors que la sixième place qualificative aux phases finales est en ligne de mire.

C'est l'un des plus courts déplacements de la saison pour les supporters du CA Brive, et aussi un des matchs qui déchaînent le plus leur passion : le derby du Massif-Central, 97e du nom, qui va se jouer ce samedi soir 20h45 à Clermont où le CAB n'a plus gagné depuis 2003, une éternité donc. Un rendez-vous particulier pour les joueurs, car même sans être du sérail, les fans savent leur rappeler de quoi il est question. "C'est toujours spécial et en même temps toujours compliqué d'aller à Clermont", commente le capitaine briviste Said Hirèche.

Ca n'est pas toujours le cas, mais il y aura cette fois un réel enjeu sportif à quatre journées de la fin de la saison régulière du championnat. L'ASM, qui vient de se qualifier pour les 1/2 finales en coupe d'Europe, veut conforter sa place dans les deux premiers pour se qualifier directement pour les 1/2 finales du Top 14. Le CAB, de son côté, qui pointe à seulement quatre points et une victoire de la 6e place qualificative aux phases finales, veut entretenir ses chances alors que les Corréziens auront encore deux matchs à domicile. "Ca rajoute du piquant", reconnaît Jean-Baptiste Péjoine, seul rescapé du dernier sacre briviste à Marcel Michelin en 2003, qui va disputer son dernier derby avant de mettre un terme à sa carrière. Car même si les Coujoux ont conscience de la supériorité des Jaunards, "rien n'est écrit d'avance" pour l'entraîneur des lignes arrières du CAB, Philippe Carbonneau, qui ne part pas battu.

Et Brive a très envie de "rendre la monnaie de la pièce " à Clermont, seule équipe ces deux dernières saisons à venir triompher en Corrèze. Guillaume Ribes n'a pas oublié le revers 16-40 à l'aller au Stadium, et le talonneur, qui mettra lui aussi un terme à sa carrière à la fin de la saison, rêve d'un succès chez l'ASM qui n'a cédé que contre Montpellier cette année. "C'est le dernier derby... donc ça serait bien de le gagner même si on sait qu'ils sont meilleurs."

Pour ce derby, Brive présente un XV de départ avec onze changements par rapport à celui qui s'est incliné samedi dernier à Bath en 1/4 de finale de Challenge Cup. Les retours de blessure de Petrus Hauman en 3e ligne, et du 3/4 centre Benjamin Pètre (rétabli de sa rupture des ligaments croisés au genou et qui disputera son premier match de la saison) sont à noter, tout comme celle de Nicolas Bézy, sur le banc. Gaetan Germain, laissé au repos, est remplacé par Thomas Laranjeira à l'arrière alors que Benjamin Lapeyre est titularisé à l'aile.