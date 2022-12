Top 14 : pour Damian Penaud, "il y a une page à écrire avec l'UBB"

Damian Penaud, qui échappe ici à Madosh Tambwe et Santiago Cordero, portera le maillot de l'UBB l'an prochain.

Après le choix, les explications. Alors que l'annonce de la signature de Damian Penaud à l'UBB a fait l'effet d'une bombe ce mercredi, l'ailier de Clermont et de l'équipe de France s'explique sur sa décision dans une interview à L'Équipe, ce mercredi soir. "Il y a une page à écrire avec l'UBB", explique le joueur de 26 ans qui avait dit dans une interview vouloir gagner des titres, ce que son futur club n'a jamais fait dans son histoire.

Pour justifier ce choix, Penaud cite des raisons sportives, "un jeu basé sur les trois-quarts", la présence de Maxime Lucu et Matthieu Jalibert, "des joueurs incroyables". Il dit avoir été convaincu par les arguments du président Laurent Marti, du futur manager Yannick Bru, qu'il a rencontré, et ajoute que la présence dans le futur staff de Thibault Giroud, actuel directeur de la performance de l'équipe de France "a été un facteur déterminant" à son choix.

Mais les raisons de la venue de l'UBB de Penaud sont aussi extra-sportives. Il reste proche de sa famille et de son père Alain (32 sélections en équipe de France), qui habite à Brive, "dès que j'ai un week-end de libre, je pourrai aller voir mes parents facilement". Et il cite aussi le cadre de vie à Bordeaux, où "la vie extra-rugby est également très agréable" et qui a particulièrement plu à sa compagne.