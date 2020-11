TOP 14 - Jeremy Davidson veut que le CA Brive "montre à tout le monde qu'on peut exister à ce niveau"

Lors du dernier match à Toulon et malgré la défaite, les brivistes ont retrouvé des couleurs et des valeurs. En mettant beaucoup d'agressivité tout au long du match. Ce samedi soir (18h) face au Racing 92, il faudra remettre ça pour espérer s'imposer selon Valentin Tirefort, trois quart aile du CAB :"On est revenu à nos valeurs qui nous sont chères. L'agressivité, le combat. Ca a failli payé. Si on continue sur cette dynamique, sur ces valeurs là, avec aussi beaucoup de mental, on peut essayer de faire quelque chose."

Me monter sur le terrain avec de bonnes performances pour moi et pour l'équipe

Mais avec les blessés, il va aussi falloir faire le dos rond. Surtout au poste de talonneur où l'expérimenté Thomas Acquié, dont le retour est espéré pour le prochain match à La Rochelle, manque toujours. En revanche, un autre cadre fait son retour de suspension, le 2e ligne anglais Mitch Lee :"Si je n'avais pas pris ce carton rouge, j'aurais pu contribuer un peu plus. Personne n'est au dessus de l'équipe. Tout le monde doit donner pour l'aider à gagner. Je regrette cette action. Il est temps de me monter sur le terrain avec de bonnes performances pour moi et pour l'équipe." Il ne sera évidemment pas de trop pour rivaliser face aux vice-champions d'Europe.

Faire douter à nouveau les grosses équipes au stadium

"Il faut renverser la tendance. On a cœur de montrer à tout le monde que nous sommes capables d'exister à ce niveau et de faire douter les grosses équipes" prévient le manager Jeremy Davidson. Même si le Racing 92 est actuellement ce qu'il y a de mieux en France à ses yeux :"C'est la plus grosse équipe en France en ce moment. Il ont un très gros paquet et sont très dangereux en contre attaque. Il faut être au niveau. C'est un match capital. A nous de mettre les ingrédients nécessaires à la maison. Mettre de l'agressivité et être bons en conquête face à la meilleure équipe en touche. Il faudra une mêlée conquérante. On doit répondre présents dans le combat."