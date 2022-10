Top 14 : Pour Montpellier, un match déjà "capital" contre le Stade Français

Faux pas interdit, mais faut pas paniquer. C'est un peu le mot d'ordre du côté de Montpellier, avant la réception du Stade Français, dauphin des toulousains et qui reste sur trois succès. En effet, si la série de quatre revers ne donnent le sourire à personne chez les Cistes, seule celle contre Lyon au GGL a véritablement fait grincer des dents, notamment dans la bouche d'un manager qui n'a, visiblement, pas mâché ses mots.

Thomas Darmon confirme, d'ailleurs, que les murs ont tremblé à l'issue de la dernière prestation à domicile, mais estime que la page est tournée : "Contre Lyon, ça a gueulé, parce qu'on n'y était pas, dans l'état d'esprit. En revanche, le dernier match au Racing, ça n'a pas été parfait, mais par moment, on a retrouvé cet état d'esprit qui fait notre force : être fort en défense, se jeter sur les ballons qui traînent. Il ne faut donc pas se mettre la tête à l'envers, il faut juste rejouer comme on l'a fait par moment contre le Racing, et ça va bien se passer. Il faut être sur de nos forces, cela ne sert à rien de tout remettre en question".

D'autant que le centre du MHR rappelle à juste titre que Montpellier n'a pas tout raté, depuis la reprise du championnat : "On fait un bon début de saison, on prend de très belles équipes, on arrive à faire des matchs complets. On a montré qu'on était capable de bien jouer sur 80 minutes. Il n'y a donc pas de raison, on est capable de le refaire".

Le MHR n'a en effet pas abandonné l'entièreté de son rugby dans le sable des plages héraultaises largement sillonnées, cet été, même si tout le monde s'accorde à dire, et cela peut sembler paradoxal, qu'un titre de champion peut être difficile à digérer : "C'est vrai que quand tu as été dans la merde, tu ne veux pas y retourner, alors que quand tu as touché un peu les étoiles, tu restes un peu dedans", explique le troisième ligne Alexandre Bécognée, avant de poursuivre : "C'est un peu ce qui se dit. Après, je ne pense pas qu'on soit rester sur le titre. On est passé à autre chose. Il y a eu des petits doutes, mais rien de grave. Il faut juste repasser sur du positif et tout ira bien. On a eu aussi pas mal de changements, beaucoup de blessés au centre, une nouvelle charnière. Il faut un temps d'acclimatation, que la sauce prenne. Je pense qu'elle va prendre, mais il faut laisser du temps".

Seulement, le MHR n'en dispose que peu, désormais. Plusieurs jokers ont déjà été grillés. Contre le Stade Français, Yacouba Camara et ses partenaires n'auront ainsi plus vraiment le droit à l'erreur, sans quoi la crise pointerait le bout de son nez, et les plans initiaux finir par tomber à l'eau, selon Philippe Saint André : "Si tu gagnes ce match, tu ne rentres pas dans le haut de tableau, mais tu reviens dans la course. Avec une défaite, les objectifs seraient complètement différents. Pour le moment, on n'imagine pas la défaite. On joue un Stade Français en pleine confiance, mais on n'a fait qu'un non-match, cette saison, contre Lyon. On va essayer de ne pas en faire un deuxième (...) On a des endroits dans notre jeu où on doit être plus conquérant, plus efficace, moins pénalisé. Le travail, cette semaine, a été accès là dessus", conclut le numéro un du staff héraultais.

MHR - Stade Français : 17h au GGL Stadium, le samedi 29 octobre 2022