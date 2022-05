Top 14 :"J'ai juste envie de savourer", Ximun Lucu avant son dernier match avec Biarritz

Il n'était même pas sûr de pouvoir saluer Aguiléra encore une fois. Ce samedi face à Clermont, Ximun Lucu va bien fouler une dernière fois la pelouse du jardin du Biarritz Olympique Pays Basque. Après douze ans au club, le Senpertar va mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. "Je n'ai pas trop pensé à ce dernier match à domicile, confie l'arrière en conférence de presse. J'aurai quelques pensées l'après-midi avant le match, mais je pense que je vais surtout essayer de profiter demain, c'est un moment spécial, un peu unique. J'ai juste envie de savourer, et de penser un peu à moi."

"Envie de couper avec ça"

À 32 ans, Ximun Lucu aura été l'homme de deux clubs, Mont-de-Marsan et Biarritz. "Je pense surtout à tous les gens que j'ai rencontrés, à toutes les amitiés que je me suis faites, c'est ça qui va rester" avance le grand frère du demi-de-mêlée du XV de France Maxime Lucu. Mais après une dernière saison compliquée à essayer de se maintenir en Top 14 dans un contexte loin d'être évident, où la présidence du club, la mairie et le BO amateur se sont livré une véritable bataille rangée, en plus de l'exigence du Top 14, il est temps de prendre du recul. "J'ai envie de couper avec ça un peu. Je pense que c'est le corps qui réagit comme ça, quand tu prends des coups, que tu es fatigué, des petites blessures un peu partout, ça devenait compliqué d'exister à ce niveau, où il faut déjà être à 200%."

"Profiter des à-côtés"

Il reste encore trois semaines aux Biarrots avant de boucler la boucle, et que le groupe ne se sépare vers d'autres aventures. "Ce qu'on a vécu ensemble cette saison, ça restera, mais ça fait deux, trois mois que je me dis que la suite aussi va être cool sourit Ximun. J'ai aussi envie de profiter des à-côtés. Au final, ça fait treize ans que je n'ai pas passé un été complet, j'ai fait des sacrifices..." Pour l'instant, Ximun Lucu compte rester "encore deux ou trois ans" du côté de Biarritz, le temps de se stabiliser. Et seulement après, on pourra éventuellement envisager un retour au bercail, du côté de Saint-Pée-sur-Nivelle.

Pour ce dernier match à domicile, Ximun Lucu sera titulaire à l'arrière.

