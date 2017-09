Top 14 - Pour se sauver, Brive doit refaire du Stadium une place forte contre Toulouse

Battus quatre fois en autant de matchs, les Brivistes doivent s'imposer face à Toulouse, ce samedi soir à partir de 20h45, pour la 5e journée du Top 14. Sous peine d'être décrochés en bas du classement dans la course au maintien.

Ce n'est pas le match de la dernière chance, tant il reste encore des rencontres à disputer d'ici la fin de la saison régulière, mais c'est indéniablement un rendez-vous avec une pression très forte sur les épaules des joueurs du CA Brive. Ils reçoivent Toulouse, ce samedi soir à partir de 20h45, pour la 5e journée du Top 14. Et après quatre défaites en quatre matchs jusqu'à maintenant, les Brivistes seraient inspirés de triompher pour la première fois de la saison pour ne pas voir leurs concurrents prendre de la distance dans la course au maintien. Actuels derniers avec zéro point, les Corréziens ne comptent toutefois qu'une victoire de retard par rapport au Stade Français, 13e.

"Chaque match [joué à Brive] sera une finale"

Pour espérer se sauver, le CAB doit refaire du Stadium une place forte, où les deux premiers adversaires de la saison sont déjà venus gagnés : La Rochelle en ouverture du championnat, puis le Racing 92 il y a deux semaines. Désormais, les choses sont claires. "Chaque match qu'on jouera ici sera une finale", disait le capitaine Saïd Hirèche après la défaite face aux Franciliens. C'est en se montrant intraitable à la maison que Brive veut se sauver. Pour y parvenir, les Corréziens doivent retrouver la férocité qui a fait leur réputation. Le président du club, Simon Gillham, l'a d'ailleurs rappelé aux joueurs cette semaine lors d'une réunion. Et en la matière, Didier Casadéï en connaît un rayon. "A la maison, on doit être dans une intensité forte : on doit être au dessus de l'adversaire en terme de détermination, de volonté, de capacité à faire plus, plus longtemps et de façon plus précise", lance l'entraîneur des avants. "On a besoin d'être tous ensemble, au même moment et à l'instant T. Sinon, ça sera insuffisant."

"Être tous ensemble à l'instant T"

Brive doit donc retrouver son caractère, à l'image d'un Arnaud Mignardi très accrocheur le week-end dernier à Clermont malgré la dérouillée (62-6). Et le public devrait d'ailleurs exalter le tempérament des Corréziens puisque une haie d'honneur est prévue à leur arrivée au Stadium.