Top 14 : pourquoi le Stade Toulousain monopolise (ou presque) la case du dimanche soir

Dimanche soir, le 17 octobre, le Stade Toulousain va jouer (déjà) pour la quatrième fois en sept journées un dimanche soir à 21h05. Le champion d'Europe et de France en titre monopolise ou presque la case prime time de Canal+. Et ce n'est pas fini.

Après le déplacement à La Rochelle et les réceptions de Clermont et Toulon, Toulouse va jouer une nouvelle fois un dimanche soir à 21h05 à Lyon le 17 octobre. Puis sur la pelouse du Racing 92 le dimanche 31 octobre pour la cinquième fois de la saison en neuf journées de Top 14.

Un quota à domicile, pas à l'extérieur

Selon un accord entre la Ligue Nationale de Rugby et le diffuseur Canal+, la chaîne ne peut pas programmer plus de quatre fois (plus un match bonus sur la 24 ou 25ème journée) un même club sur la case du dimanche à 21h05 à domicile. Le Stade Toulousain, qui a reçu Toulon et Clermont un dimanche soir, jouera donc encore deux ou trois fois cette saison à cette heure-ci dans son stade. En revanche, il n'y a aucune limite sur les matches à l'extérieur. La chaine cryptée aura donc tout le loisir de programmer le Stade Toulousain le dimanche soir loin d'Ernest-Wallon.

Toulouse est le club le plus exposé le dimanche sur les neuf premières journées de Top 14 avec cinq matches disputés, devant

Qu'en pensent les supporters ?

Du côté des supporters, on fait un peu la grimace quand la programmation tombe : "Le samedi encore, ça peut passer. On a le dimanche pour se reposer. Mais le dimanche, ce n'est pas le top du tout. Quand je vois Le Petit Kop, les gamins le lendemain ne doivent pas avoir une tête chouette à l'école. On ne peut pas aller boire un pot après, ceux qui commencent à 4 ou 5 heures du matin, ils ne viennent même pas. J'en ai qui habitent du côté de Lannemezan ou de Saint-Sulpice, ça fait trop loin. C'est dommage de prendre un abonnement et de ne pas pouvoir aller voir certains matches", explique Huguette Loncan, présidente de l'association de supporters le Rouge et Noir.

Avec un Stade Toulousain qui devrait pas mal se déplacer le dimanche soir, là encore ce sont des rendez-vous manqués : "On ne va pas pouvoir prendre de récup' tous les lundis, c'est impossible."

_"Lyon et Paris, on a fait une croix dessus dès qu'on a su que les matches auraient lieu le dimanche soir. C'est l'enfer pour organiser des déplacements"_, ajoute Jean-Marc Arnaud le président de l'association Le Huit.