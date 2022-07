Top 14 : premier match à Wallon pour le Stade Toulousain le dimanche 11 septembre 21h face à Toulon

La Ligue de Rugby a détaillé les dates et horaires des cinq premiers matchs de la saison de Top 14 2022-2023 qui démarrera le week-end du 3 septembre. Le Stade Toulousain commencera par deux dimanches soirs, le premier à Bordeaux, le deuxième à Wallon contre le RC Toulon.

C'est un horaire que le Stade Toulousain connait bien, l'horaire préféré du diffuseur TV, celui des plus belles affiches du week-end : le dimanche soir 21h. Les hommes d'Ugo Mola vont commencer la prochaine saison à Bordeaux face à l'UBB le premier week-end de septembre on le savait, ce sera plus précisément le dimanche 4 septembre à 21h05.

Chez le Champion de France le 2 octobre

Pour les abonnés toulousains, le premier match à domicile sera également à un horaire où il vaut mieux faire garder les enfants : Stade Toulousain / RC Toulon le dimanche 11 septembre à 21h05.

Les Rouge & Noir poursuivront avec un déplacement à Pau pour la troisième journée. L'affiche, moins reluisante, a été calée le samedi 17 septembre à 21h05. Deuxième rencontre à la maison et ce sera un samedi soir : le 23 septembre à 21h05, Toulouse recevra le Racing. Enfin, pour la cinquième journée, il faudra prévoir un déplacement chez le champion de France à Montpellier le dimanche 2 octobre, là encore à 21h05.