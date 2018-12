Top 14 - Premier succès à l'extérieur pour l'UBB à Perpignan (11-22)

Bordeaux, France

Pour l'UBB, l'occasion était belle. Face Perpignan, lanterne rouge du Top 14, les Girondins voulaient signer leur premier succès à l'extérieur de la saison, eux qui ont pris seulement 2 points hors de leur base. Mission accomplie, non sans difficultés. Car les Catalans, disciplinés, ont fait souffrir l'Union Bordeaux-Bègles, particulièrement en première mi-temps. Dans une rencontre marquée par de nombreuses imprécisions des deux côtés, les Girondins ont su punir les fautes perpignanaises. Et ont pu compter sur un Romain Buros auteur d'un retour gagnant.

Une rencontre longtemps indécise

Comme Montpellier ou encore Lyon, l'UBB a souffert sur le terrain de Perpignan. L'USAP se montre à son avantage en première mi-temps. Disciplinés, les Catalans empêchent les Girondins de progresser. L'UBB rate l'occasion d'ouvrir le score lorsque Brock James manque une première pénalité, puis, après une touche à 5 mètres, c'est Perpignan qui marque, logiquement, les premiers points (5-0). L'UBB renverse la situation peu avant la pause, grâce à Romain Buros (voir ci-dessous).

En seconde période, les Girondins se montrent plus tranchants face à une défense perpignanaise moins infranchissable qu'en première mi-temps. Si Brock James manque à nouveau une pénalité, Romain Buros signe un doublé. Alors que l'UBB ne menait que de six points et que le public d'Aimé-Giral poussait pour encourager des Catalans loin d'abdiquer, Baptiste Serin, sur la sirène, inscrivait le 3e essai et assurait la victoire de l'UBB (11-22).

Romain Buros, un doublé pour un retour gagnant

De retour à l'aile ce dimanche, Romain Buros a puni par deux fois des Perpignanais pourtant bien en place. Alors que l'UBB souffre depuis le début du match, a manqué une pénalité à la 7e minute et est menée au score depuis l'essai de Karl Chateau à la 18e minute, sur un contre, Nans Ducuing accélère. Au bout de sa superbe course, il trouve Romain Buros, qui inscrit le précieux essai de l'égalisation (5-5). L'arrière de l'UBB que l'on retrouve à la 59e minute. Servi cette fois par Roumat, il signe un doublé (5-12). C'est également lui qui trouve Baptiste Serin, en toute fin de rencontre, pour l'essai qui scelle la victoire girondine (11-22).