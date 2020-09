Top 14 : premier test au Hameau pour la Section Paloise face à Agen

Une semaine après son succès arraché dans les ultimes secondes à Montpellier (26-23), la Section Paloise accueille au Hameau une équipe d'Agen battue en ouverture de la saison sur son terrain par le Castres Olympique (26-22). Alors que le championnat marquera déjà une pause à l'issue du match, les Béarnais ont l'occasion de capitaliser, en confiance et en points, sur leur début de saison prometteur.

Fred Manca, co-manager de la Section Paloise : "Confirmer l'état d'esprit de Montpellier" Copier

Se rassurer à domicile

Cela a suffisamment été souligné ces deux dernières saisons, la Section Paloise a plus souvent qu'à son tour déjoué à domicile. "Pour l'instant je ne le sens pas, mais il y aura peut-être un peu de tension en plus le Jour J", reconnait le nouveau venu Eliott Roudil lorsqu'on lui rappelle justement ces résultats en dents de scie au Hameau. "C'est tous les week-ends qu'il faut prouver, ne pas revenir sur Montpellier, les conséquences de la saison dernière et tout le reste, ne pas trop se poser de questions et montrer qu'on peut faire mieux", évacue le pilier argentin Nacho Calles.

La Section devra à nouveau faire sans une dizaine d'éléments pour ce match, Julien Fumat et Mohamed Boughanmi ont encore grossi les rangs de l'infirmerie depuis le match de Montpellier. De son côté, toujours en reprise suite à une commotion, le Néo-Zélandais Luke Whitelock est toujours préservé. La feuille de match côté béarnais ressemblera donc très fortement à celle qui a permis de décrocher les premiers points de la saison au MHR la semaine passée.

Jauge réduite et soignants invités

Ce match, le premier à domicile de la saison pour la Section, aurait dû se disputer devant 8000 personnes. Le club avait obtenu cette dérogation à la limite de 5000 personnes grâce à sa bonne organisation, mise en place avec les services de la préfecture, et éprouvée lors du match de préparation face à Castres. Sauf que "la situation épidémiologique sur le département" a poussé le club a stopper la vente de billets ce jeudi en milieu de journée, le club se voulant "responsable et exemplaire". Résultat, entre 6000 et 7000 abonnés, partenaires et supporters seront présents dans les tribunes. Les buvettes seront fermées dès le coup de sifflet final pour éviter tout attroupement.

Par ailleurs le club béarnais a annoncé au milieu de la semaine avoir invité, avec le soutien de son partenaire Total, 300 personnels soignants pour assister à la rencontre. Déjà durant le confinement, des joueurs du club avaient initié une cagnotte pour les soignants, "on les a applaudis et on ne les a pas oubliés", explique le club qui précise qu'une minute d'applaudissements leur sera réservée juste avant la Honhada ce vendredi soir, à quelques minutes du coup d'envoi de cette première à domicile.

Section Paloise / Agen, c'est à vivre ce vendredi soir dès 20h15 pour l'avant-match avec France Bleu Béarn Bigorre !

Les équipes

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Tuimaba, 13. Roudil, 12. Vatubua, 11. Votu ; 10. Hastoy, 9. Le Bail ; 7. Gunther, 8. Habel-Kuffner, 6. Puech (cap) ; 5. Metz, 4. Pesenti ; 3. Adriaanse, 2. Lespiaucq, 1. Calles.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Moïse, 18. Erbani, 19. Tagitagivalu, 20. Daubagna, 21. Harris, 22. Dumoulin, 23. Corato.

SU Agen : 15. Buttin ; 14. Ibitoye, 13. Reid, 12. Decron, 11. Jané ; 10. Lagarde, 9. Abadie ; 7. Farré, 8. D. Hayes, 6. Briatte (cap) ; 5. Moreaux, 4. Philipps ; 3. Desmaison, 2. N'Gauamo, 1. Vanaï.

Remplaçants : 16. Martinez, 17. Falatea, 18. Jordaan, 19. Gérondeau, 20. Cottin, 21. Taulagi, 22. Tolot, 23. Ryan.