Top 14 : la Section Paloise avec Capelli et Laporte pour la première face à Perpignan

Le Top 14 reprend ses droits ce samedi. Pour la Section Paloise c'est au Hameau que ça se passe, à 17 heures face à Perpignan. Une Section à la fois décontractée, concentrée et ambitieuse, la réception des Catalans va servir de mètre étalon en début d'exercice, savoir si la confiance affichée par la Section a des raisons d'être. Surtout, ce match va donner le coup d'envoi d'un premier bloc de dix matchs sans pause qui d'ici début novembre aura déjà égrainé plus d'un tiers du championnat !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour cette première, la Section se retrouve privée d'Aminiasi Tuimaba et Vincent Pinto, respectivement absents pour trois mois et plusieurs semaines, tous les deux touchés lors de la dernière étape du Supersevens. La première composition de la saison voit Beka Gorgadze assumer la charge de capitaine, la charnière Daubagna-Henry aura les clés du jeu, alors qu'en troisième ligne, la titularisation de Whitelock et Hewat aux côtés du Géorgien pousse Jordan Joseph sur le banc. Parmi les recrues, Mickaël Capelli et Clément Laporte seront dans le XV de départ pour leur premier match officiel avec les Vert et Blanc, Guram Papidze sera lui remplaçant.

Les équipes

Section Paloise : 15. Laporte ; 14. Carol, 13. Roudil, 12. Vatubua, 11. Colombet; 10. Henry, 9. Daubagna ; 7. Whitelock, 8. Gorgadze (cap), 6. Hewat ; 5. Capelli, 4. Ducat ; 3. Corato, 2. L. Rey, 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Calles, 18. Tagitagivalu, 19. Puech, 20. Joseph, 21. C. Le Bail, 22. Debaes, 23. Papidze.

Perpignan : 15. Dubois ; 14. Duguivalu, 13. Taumoepeau, 12. Tilsley, 11. Acébès (cap) ; 10. Tedder, 9. Ecochard ; 7. Brazo, 8. Mamea Lemalu, 6. Bachelier ; 5. Faasalele, 4. Labouteley ; 3. Halanukonuka, 2. Tadjer, 1. Chiocci.

Remplaçants : 16. Lam, 17. Lotrian, 18. Moreaux, 19. Galletier, 20. Deghmache, 21. McIntyre, 22. Forner, 23. Fia.

à lire aussi Top 14 : la Section Paloise prête à repartir avec ambition

Section Paloise / Perpignan, coup d'envoi à 17 heures ce samedi, à vivre bien sûr en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre, rendez-vous dès 16h30 !