Top 14 | Préparation : dernier match test pour la Section paloise face au champion Clermont

A dix jours de la reprise du Top 14, les Béarnais se frottent ce vendredi soir à ce qui se fait de mieux en France, le champion en titre Clermont, à Isssoire. Un dernier match de préparation avant de débuter le championnat dimanche 26 à Toulon.

Deuxième et dernier match amical pour la Section paloise ce vendredi soir. A dix jours de la reprise du Top 14, les Palois jouent un dernier match de préparation à Issoire. Après avoir battu Soyaux-Angoulême, club de Pro D2, il y a quinze jours (40-21), les Béarnais montent d'un cran dans leur préparation sur les terres du champion de France Clermont. "Un bon test" pour l'ancien trois-quart centre clermontois Benson Stanley avant la reprise donc du championnat le week-end suivant, le 27 août à Toulon.

Thomas Domingo : "retrouver du temps de jeu"

Une autre des dix recrues paloises cet été connait bien Clermont, c'est Thomas Domingo. Le nouveau pilier gauche de la Section (36 sélections) a joué onze saisons avec les Jaunards et remporté deux titres de champion de France. De retour de blessure, il a peu joué la saison dernière. Depuis son arrivée en Béarn, Thomas Domingo "se sent "bien à Pau et [à 31 ans il] vient pour retrouver du temps de jeu".

Le nouveau pilier gauche de la @SectionPaloise@domingotom est bien à #Pau et veut retrouver du temps de jeu en #Top14#FBSportpic.twitter.com/OZBLH3675Q — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) August 16, 2017

Candidats aux six premières places

9e du dernier Top 14 (12e il y a deux ans), à seulement cinq points des barrages, les Palois espèrent logiquement faire mieux cette saison et se qualifier cette fois pour les phases finales. Avec un plus gros effectif et un staff étoffé d'un préparateur physique et d'une diététicienne, "la Section ne veut pas s'arrêter là. La Section veut grandir", assure l'arrière Charly Malié qui entame sa 3e saison sous le maillot palois.

Charly Malié. Copier

La Section paloise ne veut pas s'arrêter là !" ►L'arrière palois Charly Malié

Au total, 27 joueurs font le voyage à Clermont. A noter les premières en Vert et Blanc des recrues Lourens Adrianse, Dave Foley et Adrien Planté ainsi que les retours de certains cadres comme Steffon Armitage, Conrad Smith et des titulaires de la saison dernière, Jamie Mackintosh et Pierrick Gunther. D'autres pros tel que Ben Mowen, Geoffrey Moïse, Jérémy Hurou et Fabrice Metz jouent avec les Espoirs samedi après-midi à Anglet.

27 joueurs se rendront à Issoire pour le 2ème match de préparation face à l' @ASMOfficiel 👉 https://t.co/9GrntLmlXY#envertetcontretouspic.twitter.com/isqqBTEUbO — Section Paloise (@SectionPaloise) August 16, 2017

Clermont / Section paloise, dernier match amical des Béarnais, c'est ce vendredi soir 19h à Issoire, au stade Jacques Lavedrine.

A LIRE AUSSI :