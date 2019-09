Top 14 - Privé de Thomas du Toit, le Stade Toulousain se dote d'un nouveau pilier gauche

Toulouse - France

Cette fois c'est la bonne ! C'est en tout cas ce qu'espère le staff du Stade Toulousain, qui vient de signer avec son nouveau pilier gauche, Rémi Hughes. L'ancien avant de Mont-de-Marsan (PRO D2) va pallier le départ surprise du Joker Coupe du monde Thomas Du Toit, rappelé par la sélection sud-africaine au Japon.

Une arrivée nécessaire selon Régis Sonnes, l'entraîneur des avants, "À droite on tourne à 3 piliers, et à gauche on a juste Rodrigue Neti et Clément Castets, donc c'était un poste qu'il fallait couvrir absolument et rapidement."

L'infirmerie se vide

Avant la réception de Pau, ce samedi, l'infirmerie toulousaine commence à se vider a indiqué Régis Sonnes, "On a des joueurs qui reviennent petit à petit. Julien Marchand s'entraîne en séparé et va revenir prochainement dans le collectif." Idem pour Louis-Benoît Madaule. Dorian Aldegheri revient progressivement aussi. Richie Gray, lui, ne sera pas apte pour Pau, le 2e ligne s'est fait une petite entorse au genou à l'entraînement la semaine dernière. François Cros n'a pas encore repris l'entraînement mais le 3e ligne se remet bien de son opération au mollet, selon le staff.

Stade Toulousain-Pau, 5e journée de TOP 14, ce samedi 28 septembre (18h).