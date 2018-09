La Ligue nationale de rugby a dévoilé ce mardi la liste des nommés pour cette grande soirée qui récompense les joueurs et les équipes professionnels qui ont brillé la saison passée. Le Castres Olympique, champion de France de Top 14, et l'US Montauban, demi finaliste de pro D2, sont en bonne place.

Occitanie, France

Et si, après avoir raflé la mise balle en main, le Castres Olympique en faisait de même avec un smocking? Le champion de France tarnais figure en bonne place dans deux catégories de cette cérémonie qui récompense les meilleurs de la saison passée.

Meilleur joueur et meilleur staff technique

L'arrière de Castres, Julien Dumora est en lice pour le titre de meilleur joueur de Top 14 2017-2018. Il est en compétition avec l'ex-ailier de Toulon Semi Radradra et l'ouvreur d'Oyonnax Benjamin Botica. Profitant des blessures ou des absences internationales de l'autre arrière du C.O Geoffrey Palis, Dumora a joué quasiment tous les matches (24 titularisations sur 29). Une saison exceptionnelle pour le Castrais qui a brillé dans l'embut avec 12 essais inscrits, soit 3 fois plus que lors de ses quatre premières saisons dans l'élite (4).

Dans la catégorie "Meilleur international" on retrouve encore un tarnais : Mathieu Babillot. Mais face à lui il y a un certain Mathieu Bastareaud (Toulon) et Teddy Thomas (Racing 92).

Enfin le CO peut rafler un 3e trophée dans la catégorie meilleur staff technique. Christophe Urios et ses hommes sont en compétition avec Lyon et Montpellier.

Les Sapiacains pour deux trophées

En Pro D2 , l'arrière de Montauban Jérôme Bosviel est nommé dans la catégorie "meilleur joueur de la saison" face à Lifeimi Mafi (Perpignan) et Peyo Muscarditz (Bayonne)

L'USMontauban, demi finaliste malheureux la saison passée concourt aussi pour le titre de "Meilleur staff technique de Pro D2" face à Grenoble et Perpignan, les finalistes.

Enfin le haut-garonnais Romain Poite est en compétition pour le titre de meilleur arbitre aux côtés de Jérôme Garcès et Pascal Gaüzère.

La nuit du rugby aura lieu le 24 septembre prochain.