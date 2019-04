Top 14 / Pro D2 - Clubs à égalité, points terrain, goal-average : les règles à connaître pour la fin de saison

Sur la route pour gagner les boucliers de Top 14 et Pro D2, des règles sont à connaître

C'est l'heure du grand emballage final, aussi bien en Top 14 qu'en Pro D2 : le sprint à la qualification pour les phases finales est lancé dans les deux divisions professionnelles. Voici les règles qu'il faut connaître pour savoir comment départager des clubs susceptibles d'être à égalité à l'issue de la saison régulière.

Le compteur des cartons jaunes n'est plus remis à zéro

C'est LA nouveauté de cette saison 2018-2019 : le compteur pour le cumul des cartons jaunes ne sera pas effacé au terme de la saison régulière avant le début des phases finales. Contactée par France Bleu, la Ligue Nationale de Rugby explique qu'elle a pris en compte les remarques de plusieurs clubs ces dernières saisons. Exemple : si un joueur, ayant déjà écopé de deux cartons jaunes, reçoit une troisième biscotte lors de la dernière journée de la saison régulière, alors il sera automatiquement suspendu pour la rencontre suivante. Que ce soit pour disputer un barrage, une demi-finale... ou même la finale du championnat s'il hérite de ce nouveau carton en demi-finale. Cette règle s'applique aussi à ' l'access match ' qui opposera le 13e du Top 14 au perdant de la finale de Pro D2 pour savoir qui des deux clubs jouera dans l'élite la saison prochaine.

Saison régulière : que se passe-t-il en cas d'égalité entre deux ou plusieurs clubs ?

Que ce soit pour finir aux deux premières places du classement et obtenir une qualification directe en demi-finale, ou que ce soit pour finir aux 3e, 4e, 5e et 6e places du classement synonymes de barrages, des cas d'égalité entre deux ou plusieurs clubs sont possibles à l'issue de la dernière journée de la saison régulière. Si tel est le cas, les clubs seront départagés de la manière suivante et dans cet ordre si l'égalité persiste :

nombre de points terrain gagnés lors des confrontations directes (bonus offensifs et défensifs inclus) goal-average général sur la saison goal-average lors des confrontations directes entre les équipes toujours concernées plus grande différence entre essais marqués et encaissés lors des confrontations directes entre les équipes toujours concernées plus grande différence entre essais marqués et encaissés sur la saison plus grand nombre de points marqués sur la saison plus grand nombre d'essais marqués sur la saison nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général place obtenue la saison précédente dans le championnat

Voilà de quoi déterminer un classement pour les six équipes qualifiées pour les phases finales de Pro D2 et Top 14.