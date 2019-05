Top 14 / Pro D2 - Egalité, prolongations, tirs au but : les règles à connaître pour les matchs de phases finales

Alors que les demi-finales de Pro D2 se disputent ce samedi et ce dimanche, et que les phases finales de Top 14 arrivent bientôt, France Bleu vous rappelle quelques règles à connaître pour départager les équipes en cas d'égalité.

A n'en pas douter, Fabien Galthié, le futur sélectionneur du XV de France, connaît désormais les règles sur le bout des doigts. Alors à la tête de Montpellier en 2014, une méconnaissance du règlement de sa part a été fatale au club héraultais opposé à Castres en demi-finale du Top 14. Le MHR avait été éliminé à la fin des prolongations alors qu'une pénalité, non tentée, aurait pu lui ouvrir les portes de la séance des tirs au but si elle avait été réussie.

Les règles suivantes sont applicables aussi bien aux matchs de barrages que pour les demi-finales et la finale de Pro D2 et de Top 14. Détail non négligeable pour les clubs de Pro D2 : alors qu'il n'y en a pas (encore) pour les matchs de saison régulière, l'arbitrage vidéo est mis en place pour les rencontres de phases finales.

Prolongations de vingt minutes

Si, lors de ces matchs de phases finales, les deux clubs opposés sont à égalité à l'issue du temps réglementaire, direction les prolongations. Après un repos de cinq minutes, le match reprendra pour vingt minutes (dix minutes de chaque côté) sans repos au changement de camp. En cas d'égalité au terme des prolongations, de nouvelles dispositions s'appliquent.

A savoir avant d'éventuels tirs au but

Les deux équipes seront départagées de la manière suivante et dans cet ordre si l'égalité persiste :

plus grand nombre d'essais marqués au cours du match, prolongations comprises

plus grand nombre de pénalités marquées au cours du match, prolongations comprises

plus grand nombre de drops marqués au cours du match, prolongations comprises

plus petit nombre de personnes inscrites sur la feuille de match exclues définitivement au cours du match

plus grand nombre de tirs au but effectués dans les conditions définies dans la règle du jeu n°9

Règles pour les tirs au but

En cas de tirs au but, l’arbitre doit procéder à un tirage au sort entre les capitaines des deux formations avant le début de la séance. Le gagnant choisit le côté et le perdant commence les tirs au but. Cinq coups de pieds, placés sur la ligne des 22m face aux poteaux, seront exécutés par chaque équipe à tour de rôle. Celui qui en réussit le plus est déclaré vainqueur. Si l'égalité persiste après les cinq tirs, la règle de la mort subite s'applique. Un joueur de l'équipe A s'exécute. S'il réussit son coup de pied et que le joueur de l'équipe B rate le sien, l'équipe A est déclarée gagnante.