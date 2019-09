Top 14 / Pro D2 : Faut-il interrompre les matchs en cas de commotion cérébrale ?

bayonne

Faut-il interrompre les rencontres lorsqu’un joueur est obligé de sortir du terrain, au cours d’une action, pour subir un protocole commotion cérébrale ? A l’origine de cette controverse, une action à la 60e minute du match entre le Stade Français et l’Aviron Bayonnais, samedi 7 septembre lors de la 3e journée de Top 14, qui provoque l’ire du manager de l’équipe basque, Yannick Bru.

Un K.-O. fatal à l'Aviron ?

Sur cette fameuse action, alors que Bayonne est à l’offensive, l’arrière Johannes Graaff reste au sol après un contact, et tarde à se relever. Le staff médical de l’Aviron décide de le faire sortir pour lui faire observer le protocole commotion d’usage. L’action elle se poursuit.

Quelques secondes plus tard, sur un autre choc, le centre Peyo Muscarditz se blesse à l’épaule. L’Aviron se retrouve à défendre à 13 sur ses 22m, et le 2e ligne Adam Jaulhac se met à la faute. Placage haut sanctionné d’un carton jaune et triple peine pour l’Aviron Bayonnais qui encaisse 3 points sur pénalité (24-33) alors qu’il revenait sur les talons des Parisiens.

"3 points qui nous font mal"

« Trois points qui nous font mal pour le bonus défensif », juge Yannick Bru. Un bonus que les Bayonnais, malgré plusieurs occasions franches, n’arriveront pas à accrocher. D’où la frustration de l’ancien entraineur du XV de France qui aimerait qu’on se penche sur ce point du règlement.

Si le rugby, notamment français, après les décès de joueurs, a pris d’importantes mesures pour protéger les acteurs victimes ou susceptibles d’avoir été victimes d’une commotion cérébrale, rien n’oblige aujourd’hui les arbitre à arrêter le jeu.

Un flou dans le règlement

« Il faut vraiment réfléchir à ça, martèle Yannick Bru. Quand on a une commotion qui est déclarée sur le terrain, il faut qu’on arrête le jeu parce que c’est très compliqué sportivement de jouer à 14. C’est vrai qu’il y a un petit flou sur le règlement et je pense qu’il faudrait réfléchir à cela. »

Mais on peut aussi s’interroger sur l’impact d'une telle mesure dans un jeu de rugby de plus en plus haché. Entre pannes de micros des arbitres, changements à répétition – jusqu’à 12 désormais – arbitrages vidéo interminables et interventions des soigneurs, les interruptions de matchs se multiplient.

A ce rythme, il va falloir penser à la vente ambulante de pop corn et autres confiseries dans les tribunes, à l’instar de ce qui se pratique dans les stades américains.