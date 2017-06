Top 14 - Pro D2 : Pierre Bernard s'engage avec Biarritz

Après une saison à Toulon, l'ancien ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègles a choisi de relever le défi biarrot en Pro D2. Il est l'une des têtes de gondole du recrutement du nouveau manageur Gonzalo Quesada.

Il ne sera donc resté qu'une année sur la rade. Non sans avoir apporté sa pierre à l'édifice, palliant la longue absence de François Trinh-Duc et disputant 21 matches sous le maillot rouge et noir.

De Bayonne à Biarritz

A 28 ans, Pierre Bernard va connaître son cinquième club mais va découvrir la Pro D2. Barré par l'ouvreur international et par le jeune Anthony Belleau, auteur du drop de la victoire en demi-finale face à La Rochelle, l'ancien n°10 de l'UBB va donc poursuivre à Biarritz une carrière commencée à ...Bayonne.

Pierre Bernard est la tête d'affiche d'une liste de huit joueurs rendue publique ce jeudi par le BO. On y trouve également le pilier sud-africain Brendon Botha, le troisième ligne du Racing 92 Thibault Dubarry ou encore le centre australien de la Western Force Luke Burton.

Battu en demi-finale d'accession par Agen, le club basque espère à nouveau se mêler à la lutte pour la montée et retrouver un Top 14 qu'il a quitté il y a trois ans.