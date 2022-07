Top 14 / Pro D2 : Toulon pour Bayonne et Oyonnax pour Biarritz, programme copieux en ouverture du championnat

Programme copieux pour l'Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique à la rentrée. Alors qu'ils retrouvent l'élite et le Top 14, et qu'ils ont repris le chemin de l'entraînement ce mercredi 6 juillet, les Bayonnais sont désormais fixés sur leur premier adversaire. Ce sera Toulon, à l'extérieur au stade Félix Mayol, le premier week-end de septembre. Les Bayonnais devraient d'ailleurs y retrouver de vieilles connaissances, en l'occurrence Charles Ollivon et Aymeric Luc, tous deux passés par l'Aviron.

Pour Bayonne, c'est un bloc de dix matches qui se profile à l'horizon, avec notamment la réception de Toulouse puis un déplacement à Clermont pour les 9e et 10e journées, fin octobre/début novembre. Avant ça, les Bayonnais recevront le Racing 92 avant d'aller à Paris défier le Stade Français, pour les 2e et 3e journées.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De leur côté, les Biarrots ne sont pas non plus gâtés, avec la réception d'Oyonnax pour commencer le championnat le dernier week-end d'août. Un premier bloc de cinq matches très dense pour les hommes de Matthew Clarkin et Shaun Sowerby, qui vont devoir enchaîner avec un déplacement à Vannes puis la réception du finaliste et barragiste de la saison dernière, le Stade Montois. Avant d'embrayer avec un déplacement à Nevers, demi-finaliste malheureux de cette deuxième division, et de conclure avec la réception d'un barragiste, Carcassonne, le dernier week-end de septembre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Chocs en ouverture

Les premières journées de championnat nous réservent quelques belles affiches pour commencer l'exercice 2022-2023. En Top 14, duel de champions entre le champion d'Europe en titre, le Stade Rochelais, qui accueillera Montpellier, récent champion de France. À noter aussi un alléchant Bordeaux-Toulouse du côté de Chaban-Delmas.

En Pro D2, les deux anciens barragistes Colomiers et Carcassonne vont croiser le fer dès la première journée. Le Stade Montois, finaliste malheureux la saison passée, recevra Aurillac.