Top 14 : programme, résultats et classement de la 15e journée

La 15e journée de Top 14 débute samedi par le choc des leaders. Bordeaux-Bègles (2e) disposera de la quasi-totalité de ses joueurs, à l'exception de ses internationaux Matthieu Jalibert, Cameron Woki, Jefferson Poirot (France) et Beka Gorgadze (Géorgie), et du blessé Florian Dufour (cheville) pour affronter Lyon (1er). Toulon (5e) qui reçoit Brive (9e) devra se passer de ses internationaux, retenus dans le groupe de 28 joueurs tricolores pour affronter le Pays de Galles le 22 février. Mais le Stade Français (14e) devrait pouvoir compter sur Kylan Hamdaoui, touché à une cheville avec les Bleus et forfait contre l'Italie, samedi, contre La Rochelle (3e). Un match décisif dans la course au maintien pour les Roses.

