Top 14 : qualifiés, barragistes, meilleur buteur... le bilan de la saison régulière

Castres et Montpellier sont directement qualifiés pour les demi-finales. Les barrages devront départager Toulouse et La Rochelle d'un côte, l'Union Bordeaux-Bègles et le Racing 92 de l'autre. Voici ce qu'il faut retenir de la fin de la saison régulière en Top 14.

Le verdict est tombé : Castres et Montpellier se sont directement qualifiés dimanche pour les demi-finales du Top 14 au soir de la 26e et dernière journée tandis que Toulouse (4e), tenant du titre, et La Rochelle (5e), tout frais champion d'Europe, devront passer par les barrages.

Toulousains et Rochelais se retrouveront donc pour une revanche de la finale de la saison dernière avec, comme enjeu, une place en demies tout comme Bordeaux-Bègles (3e) et le Racing 92 (6e) dans l'autre barrage. Les demi-finales sont programmées les 17 et 18 juin à Nice. Les Franciliens ont dû batailler pour décrocher leur douzième billet pour les phases finales depuis la saison 2009-2010, devant le RCT (21-16), trop indiscipliné et trop maladroit.

Toulon reste en rade, à un cheveu pour Clermont

Résultat, le club de la Rade, 8e, rate le coche malgré une fin de saison en boulet de canon. Les Toulousains, eux, ont atomisé le BO (80-7) avec douze essais alors que les Rochelais, soulagés, ont longtemps plié sans rompre à Lyon (29-26). Enfin, Castres a confirmé sa bonne forme du moment en dominant Pau (26-16) et termine à la première place du classement, devant Montpellier, pourtant battu à Clermont (20-15) mais qui a profité du faux pas de l'UBB devant Perpignan (22-15) pour se qualifier directement en demi-finale.

Clermont, septième, et Lyon, vainqueur cette saison du Challenge européen, disputeront avec les six équipes qualifiées pour la phase finale la prochaine édition de la Champions Cup, où figureront pour la première fois des équipes sud-africaines. En revanche, Perpignan, 13e, jouera sa survie en Top 14 devant le finaliste de Pro D2 Mont-de-Marsan, lors de la finale d'accession/relégation.

La saison régulière en chiffres

15

Antoine Dupont n'a disputé que quinze rencontres de Top 14 sous le maillot de Toulouse, dont douze comme titulaire. Entre blessures, Covid, repos et Tournoi des six nations, le demi de mêlée international a manqué onze matches de championnat de son club. Un de moins que son partenaire de la charnière Romain Ntamack (16 matches dont 14 titularisations).

21

Castres est devenu une citadelle imprenable : 21 matches sans défaite pour les Tarnais dans leur forteresse de Pierre-Fabre, où ils sont invaincus depuis décembre 2020.

93

La charnière historique de Clermont, formée par Morgan Parra et Camille Lopez, a été titularisée à 93 reprises à travers les ans. C'est un record pour l'ASM qui va voir le demi de mêlée et l'ouvreur quitter l'Auvergne cet été, Parra pour le Stade français, Lopez pour Bayonne.

Couilloud et Berdeu en patrons

La charnière lyonnaise Baptiste Couilloud/Léo Berdeu a été au dessus du lot cette saison : meilleur réalisateur (251 points) et meilleur buteur (226 pts) pour Berdeu; meilleur marqueur pour Couilloud (11 essais). Insuffisant cependant pour qualifier le LOU pour la phase finale.

Mention spéciale pour Gregory Alldritt, 24 ans, qui a réalisé avec La Rochelle et le XV de France l'une des plus belles saisons de sa jeune carrière : Grand Chelem avec les Bleus, Coupe d'Europe avec les Maritimes... avant, pourquoi pas, un doublé Top 14/Champions Cup.

L'international fidjien Waisea Nayacalevu, deuxième co-meilleur marqueur du championnat (9 essais), a été lui aussi l'un des animateurs de cette saison. Au-delà de son refus de se faire vacciner, il aura aussi permis au Stade français de surnager par ses courses folles ou ses essais précieux.

Le programme des phases finales :

Barrages

Samedi 11 juin :

(21h05) Toulouse - La Rochelle, à Toulouse

Dimanche 12 juin :

(21h05) Bordeaux-Bègles - Racing 92, à Bordeaux

Demi-finales

Vendredi 17 juin :

(21h05) Castres - Toulouse ou La Rochelle, à Nice

Samedi 18 juin :

(21h05) Montpellier - Bordeaux-Bègles ou Racing 92, à Nice

La finale aura lieu le vendredi 24 juin à 20h45 au Stade de France.