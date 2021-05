Après sa victoire à Toulouse, l'Aviron Bayonnais s'est relancé dans la course au maintien en repassant devant Pau, laissant aux Béarnais la 13e place, celle de barragiste. À deux journées de la fin, rien n'est joué encore et les oppositions à venir réservent sans doute leur lot de suprises.

Top 14 : à deux journée de la fin, quel calendrier pour Bayonne et les autres en bas du classement ?

Bayonne a son destin en main, à nouveau. Grâce à sa victoire à Toulouse (28-32), l’Aviron double Pau au classement. La Section, défaite vendredi soir contre le Racing 92 (29-35). Désormais les Ciel et blanc pointent à la 12e place (44 points), trois unités devant les Béarnais, 13es et barragistes. Mais le danger serait de croire que Bayonne est sauvé pour les joueurs de Yannick Bru. À deux journées de la fin, et au vu des confrontations à venir, de nouvelles surprises pourraient venir redistribuer les cartes. Tour d'horizon des concurrents du bas de tableau.

Les confrontations à venir d'ici la fin de saison pour le bas de tableau © Radio France - Stéphane Garcia

Montpellier (10e, 50 pts / 23 matches)

Le MHR reçoit reçoit Bayonne (J25) ; va à Pau (J26) + va à l’UBB (J22 - reportée)

Brive (11e, 50 pts / 24 matches)

Le CAB reçoit Castres (J25) ; va au Racing 92 (J26)

Bayonne (12e, 44 pts / 24 matches)

L'Aviron Bayonnais va à Montpellier (J25) ; reçoit le Stade Français (J26)

Pau (13e, 36 pts / 24 matches)

La Section (13e) va à La Rochelle (J25) ; reçoit Montpellier (J26)

À regarder dès la prochaine journée

Lors des deux prochains matches, Bayonne défiera Montpellier (25e journée ; 29 mai) puis le Stade Français (26e journée ; 5 juin) à Jean Dauger. Dans le même temps, Pau affrontera La Rochelle puis Montpellier au Hameau. Il faudra terminer la saison avec un point de plus que les Palois qui, avec leurs deux victoires dans les confrontations directes (22-23 ; 43-33), disposent de l’avantage en cas d’égalité parfaite au soir de la dernière journée de championnat. Le barragiste du Top 14 affrontera le finaliste malheureux de la Pro D2 le 12 juin sur le terrain de ce dernier.

L'un des matches qui pourrait compter dès la prochaine journée, c'est celui entre le Stade Français et Lyon. Les Parisiens, sixièmes, contre les Lyonnais, neuvièmes avec deux points de retard dans la course aux top six. Le Stade Français dernier adversaire de l'Aviron à Dauger le 5 juin prochain, qui pourrait ainsi valider sa qualification pour les phases finales.