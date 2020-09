Top 14 - "Rester invaincu ici, montrer qu'on peut rivaliser partout": Brive dévoile ses objectifs de la saison

Que peut espérer le CA Brive pour cette nouvelle saison de Top 14 ? Quels objectifs s'est-il donné ? Le cap est fixé alors que le match d'ouverture de la 1re journée, Montpellier-Pau, se dispute ce vendredi et que le CAB sera lui sur le terrain dimanche 20h45 au Stadium face à Bayonne.

Une deuxième saison toujours difficile à négocier

Rappelons déjà que les Brivistes abordent leur deuxième saison dans l'élite depuis leur remontée en 2019. Le maintien, plutôt serein, était en marche avant l'arrêt brutal de la compétition fin février dernier. Cette fois, et alors qu'il n'y a eu ni montée ni relégation, il va falloir confirmer cette année. En général, c'est d'ailleurs cette deuxième saison de rang dans l'élite qui se révèle dure à négocier.

Souviens-toi de 2015...

Thomas Laranjeira, l'un des joueurs majeurs, n'a pas la mémoire courte. "Quand on est remonté en 2013", se souvient-il, "lors de la deuxième saison, _il a fallu attendre la dernière journée pour se maintenir_. C'était contre le Stade-Français et il fallait mettre cinq points". Dans un Stadium en fusion, Brive réussit sa mission et colle un 27-0 au futur champion de France. Au bout d'une saison nerveusement très usante.

Valider le maintien le plus rapidement possible

Alors, le CAB veut tout faire pour éviter tel scénario et se mettre à l'abri le plus tôt possible. "Le maintien reste omniprésent dans nos esprits" reprend l'arrière corrézien, "on sait que _jouer le maintien, c'est éprouvant_. A nous de faire le maximum pour valider un maintien le plus rapidement possible et pouvoir vivre une saison plus agréable. Mais, dans nos esprits, on joue le maintien".

Ni place au classement, ni nombre de points fixés

Pas question, en revanche de parler de place au classement. "Je ne suis pas voyant" balaye Jeremy Davidson, le manager qui se dit bien incapable de le faire vu le contexte. "Avec le _coronavirus, ce sera une année difficile pour tout le monde_, il y a des effectifs déjà touchés. Est-ce que ça sera bon pour nous ? Je ne sais pas... mais ça ne sera pas par manque de travail ou d'ambition dans l'effectif". Aucun nombre de points n'est, non plus, officiellement indiqué.

Rester invaincu en championnat ici

En revanche, d'autres objectifs sont clairement fixés. "Celui de rester invaincu en championnat ici au Stadium" reprend Jeremy Davidson. Le CAB, après avoir renversé Clermont, Toulon, Toulouse puis Bordeaux l'an passé en début de saison, avait envoyé des signaux forts. Thomas Laranjeira et ses coéquipiers annoncent de nouveau cette intention.

Garder cet objectif ancrer au club

"C'est un objectif que l'on veut garder ancrer au club. _Cela fait partie de nos forces depuis la saison en Pro D2_. C'est clair et net : quand on joue chez nous, la victoire est impérative". Après avoir vacillé contre le Stade-Français l'an passé, la forteresse Stadium était ensuite tombée avant Noël face au Racing. Avant un miracle contre Pau fin janvier, et un second revers contre Agen en février. Il faudra cette fois plus de constance pour s'éviter des sueurs froides.

Faire mieux en déplacement

Jeremy Davidson, fort d'un effectif où la confiance reste accordée à la jeunesse, attend aussi ses troupes ailleurs. "Il faut améliorer nos performances à l'extérieur" insiste le manager, évoquant notamment les dernières sorties "à Castres ou à Montpellier avant la fin du championnat. Il faut montrer qu'on peut rivaliser partout".

L'axe de travail, c'est d'avoir moins de complexe

Ces points pris en déplacement avaient succédé à des sorties décevantes à Pau puis Agen, en début d'exercice, puis des roustes à Lyon et La Rochelle avec 100 points concédés en deux rencontres. Cette fois, le CAB a bien l'intention de ne pas tergiverser trop longtemps pour ouvrir son compteur en voyage. "L'axe de travail, c'est d'avoir moins de complexe" conclue Thomas Laranjeira.