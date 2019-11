Top 14- Qui est Handré Pollard, le néo-Montpelliérain champion du monde?

Montpellier, France

Durant la finale de la Coupe du monde de rugby remportée par l'Afrique du Sud, 32-12 face à l'Angleterre, Handré Pollard à lui seul a marqué 22 points au pied pour le Springboks. "Il a démontré dans cette compétition qu'il est un des meilleurs n°10 au monde tout simplement. Et en plus il est très jeune, que 25 ans, donc il est impressionnant de sang-froid et surtout d'efficacité. Il a un mental d'acier cet homme-là" se réjouit Mohed Altrad le président du Montpellier Hérault Rugby (MHR).

Un buteur à l'efficacité redoutable

Et ça tombe bien ! Le demi-d'ouverture international sera Montpelliérain à partir du 19 novembre. Il a signé un contrat qui le lie au MHR jusqu'en juin 2022. "Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de rejoindre le MHR après la Coupe du monde. Montpellier est une belle ville, et plus que ça, le MHR est une grande équipe qui réunit beaucoup de talents et de potentiel" a déclaré le jeune homme aux 47 sélections (dont 37 en tant que titulaire), meilleur réalisateur du mondial 2019 avec 69 points inscrits.

"J'espère que ça va se traduire de la même manière chez nous. Après, c'est un changement de pays, de coach, de joueurs, de club, de tas de choses donc on espère qu'il va s'adapter assez rapidement"- Mohed Altrad, président du MHR

Avant de venir à Montpellier, Handré Pollard - 1m88 pour 97 kg - était engagé avec les Bulls, dans la province de Pretoria. Il a été lancé dans le grand bain international à l'été 2014, à seulement 20 ans, une semaine seulement après avoir mené les moins de 20 ans en finale des championnats du monde (défaite contre... l'Angleterre), dont il fut sacré meilleur joueur.

Au MHR, Handré Pollard rejoint sept compatriotes : François Steyn, double hampion du monde 2019 et 2007, Jan Serfontain, Bismarck Du Plessis, Johannes Goosen, Henry Immelman, Nicolaas Janse Van Rensburg, Jacques Du Plessis.