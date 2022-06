Top 14 : qui sont les nouvelles recrues de l'Aviron Bayonnais pour la saison 2022/2023 ?

Geoff Cridge, Maxime Machenaud et Facundo Bosch

Quelques semaines avant de retrouver et d'affronter le Top 14, l'effectif des Ciel et blanc se renforce avec de nouveaux joueurs. Ils sont pour l'instant 15 à venir grossir les rangs de l'Aviron Bayonnais, sur les bords de Nive. Parmi les derniers en date, Geoff Cridge, un Baby Black âgé de 27 ans. Deux autres sont des transfuges du Stade Rochelais, champion d'Europe en titre, Eneriko Buliruarua et Facundo Bosch. Voici la liste des nouvelles recrues de l'Aviron Bayonnais.

Geoff Cridge

Age : 27 ans

Nationalité : néo-zélandaise

Poste : 2ème ligne

Ancien club : Waratahs (Super Rugby)

Le Néo-zélandais, natif de Christchurch, a des mensurations XXL (2 mètres ; 114kg). Son arrivée a été officialisée ce mercredi 22 juin. Il a disputé 11 matchs de Super Rugby la saison passée avec la province australienne des Waratahs. Polyvalent, il peut dépanner au poste de troisième ligne. Champion du monde -20 ans en 2015 avec les Blacks, il n'a jamais été convoqué en équipe A. Il a signé pour deux saisons

Eneriko Buliruarua

Age : 25 ans

Nationalité : fidjienne

Poste : centre/ailier

Ancien club : Stade Rochelais (Top 14)

Le centre international fidjien de La Rochelle Eneriko Buliruarua s'est engagé pour deux années avec Bayonne. Buliruarua, 25 ans, passé par Toulon et Brive, évoluait depuis une saison dans les rangs du nouveau champion d'Europe pour lequel il a disputé 16 matches cette saison (4 essais inscrits).

Facundo Bosch

Age : 30 ans

Nationalité : argentine

Poste : talonneur

Ancien club : Stade Rochelais (Top 14)

Le talonneur argentin de 30 ans, qui compte 10 sélections avec les Pumas, arrive en provenance du Stade Rochelais, récent champion d'Europe. Passé par Agen et donc par La Rochelle, Facundo Bosch viendra apporter toute son expérience au promu. Il a signé pour une saison, avec une supplémentaire en option.

Pascal Cotet

Age : 28 ans

Poste : pilier

Ancien club : Racing Club narbonnais (Pro D2)

Quentin Béthune

Age : 26 ans

Poste : pilier

Ancien club : Stade Français (Top 14)

Thomas Acquier

Age : 32 ans

Poste : talonneur

Ancien club : CA Brive (Top 14)

Thomas Acquier du CA Brive débarque à Bayonne © Radio France - Nicolas Blanzat

Thomas Ceyte

Age : 31 ans

Poste : 2ème ligne

Ancien club : USON Nevers Rugby (Pro D2)

À 32 ans, celui qui était capitaine du club de la Nièvre comptabilise 154 matches de Pro D2.

Manuel Leindekar

Age : 25 ans

Nationalité : uruguayenne

Poste : 2ème ligne

Ancien club : Oyonnax Rugby (Pro D2)

Leindekar compte 17 matches de Pro D2 (14 titularisations) cette saison avec Oyonnax. Le 2e ligne uruguayen (2,03 m ; 115 kg) a l’avantage d’être Jiff (joueur issu des filières de formation).

Manuel Leindekar va intégrer l'effectif de l'Aviron Bayonnais © AFP - GABRIEL BOUYS

Pierre Huguet

Age : 26 ans

Poste : 3ème ligne

Ancien club : US Carcassonne (Pro D2)

Maxime Machenaud

Age : 33 ans

Poste : demi de mêlée

Ancien club : Racing 92 (Top 14)

Le demi de mêlée international du Racing 92 Maxime Machenaud s'est engagé avec Bayonne pour les trois prochaines saison. Après 10 saisons chez le club francilien, couronnées d’un titre de champion de France en 2016 et de trois finales de Coupe d’Europe (2016, 2018 et 2020). Joueur d’expérience (34 ans) comptant 226 matchs de Top 14 et 55 de Champions Cup, Maxime Machenaud a porté 38 fois le maillot du XV de France.

Maxime Machenaud, demi de mêlée du Racing Métro 92, va faire son entrée dans l'effectif bayonnais © Radio France - Pierre Breteau

Camille Lopez

Age : 33 ans

Poste : demi d'ouverture

Ancien club : ASM Clermont Auvergne (Top 14)

Le demi d'ouverture de Clermont Camille Lopez s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec l'Aviron Bayonnais. Lopez (32 ans, 28 sélections) évoluait à l'ASM depuis 2014, après avoir porté les couleurs de Perpignan et de Bordeaux-Bègles. En Auvergne, le Souletin a atteint trois fois la finale du Top 14 (2015, 2017, 2019), soulevant le Bouclier de Brennus en 2017. Lopez a également remporté le Challenge européen en 2019 et aidé Clermont à disputer deux finales de Coupe d'Europe en 2015 et en 2017.

Le demi d'ouverture de Clermont Camille Lopez s'est engagé pour les deux prochaines saisons © Maxppp - D LERICHE / L BOUTRIA

Jason Robertson

Age : 27 ans

Nationalité : néo-zélandaise

Poste : ouverture

Ancien club : Racing Club Narbonnais (Pro D2)

Passé par la Major League aux États-Unis, Jason Robertson est arrivé à l'été 2021 à Narbonne. Malgré la saison compliquée du club audois, il réalise des performances intéressantes, aussi bien dans le jeu, que face aux perches puisqu’il a marqué 187 points en 18 rencontres (4 essais). Il a aussi pour lui de pouvoir couvrir le poste d'ouvreur, d'arrière et de centre. Un véritable couteau suisse (1,71 m ; 85kg) qui débarque chez les Ciel et blanc.

Guillaume Martocq

Age : 22 ans

Poste : centre

Ancien club : US Carcassonne (Pro D2)

À l'image de l'équipe de Carcasonne chez qui il avait été prêté ces deux dernières années, Guillaume Martocq (22 ans, 1,83 m, 94 kg) a réalisé une saison 2021-2022 pleine au centre de l'attaque des jaune et noir. Celui qui a rejoint le centre de formation de l'Aviron en 2015 fait son retour du côté de Dauger pour tenter de continuer à mûrir au milieu d'une ligne de trois-quarts expérimentée. Il a joué 52 matches avec l'USC, dont 48 en tant que titulaire.

Bastien Pourailly

Age : 28 ans

Poste : ailier

Ancien club : ASM Clermont Auvergne (Top 14)

Le natif du 64 va retourner dans les Pyrénées-Atlantiques, après une parenthèse de deux saisons dans le 63. Originaire d'Aramits, Bastien Pourailly (1,77 m ; 83 kg) a disputé 14 matches avec l'ASM, dont 13 en tant que titulaire, pour un essai inscrit.

Yohan Orabé

Age : 20 ans

Poste : arrière

Ancien club : Mauléon (Fédérale 1)

Arrière de Mauléon (Fédérale 1), originaire de Chéraute, comme Camille Lopez, il était l'un des meilleurs marqueurs du championnat à seulement 20 ans. Il a pris part à 24 rencontres du SAM cette saison, dont 22 en tant que titulaire, pour dix essais.