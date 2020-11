Top 14 - Racing 92 / Aviron : Bayonne doit apprendre à voyager léger

Pour l'Aviron, pas question de prendre une danse ce dimanche soir à l'Arena. Certes, Bayonne a déjà gagné deux fois cette saison à l'extérieur en Top 14 : au Stade Français et à Agen. Mais les deux derniers matches à l'extérieur des Bayonnais se sont soldés par deux lourdes défaites à Lyon et Bordeaux. Lors de ces deux rencontres, leur défense a été mise à mal et le panneau d'affichage s'est emballé avec 105 points encaissés. Eric Artiguste, l’entraîneur bayonnais en charge de la défense confirme : "Je pense qu'il y a des mecs qui ont envie de jouer, de montrer des choses et surtout qui vont être assez orgueilleux et fiers dans leur têtes pour ne pas subir et ne pas prendre une fessée. Je suis persuadé qu'ils ont aussi dans leur tête le match de la première journée de la saison dernière où on avait gagné là-bas".

Cette fois, l'Aviron affronte le Racing, autre grosse écurie du Top 14, sixième du championnat et qui reste sur une courte défaite face au leader, le Stade Rochelais. Mais les franciliens ne sont pas infaillibles chez eux, ils y ont perdu face au Stade Toulousain à la mi-octobre.

Après deux solides victoires à domicile, Bayonne ne doit pas retomber dans ses travers et entamer son capital confiance qui se stabilise petit à petit. Eric Artiguste : "On vient d’enchaîner deux résultats hyper positifs il faut rester sur cette lancée c'est comme ça que l'équipe va grandir, _il faut s'interdire de faire les montagnes russes"_.

Pour cette rencontre et avant la réception de Toulouse la semaine prochaine, le staff bayonnais a largement remanié son effectif : Nixon, Boniface, Galarza, Rouet, Muscarditz, Ravouvou et Germain notamment sont laissés au repos. Guillaume Ducat récupère le brassard de capitaine.