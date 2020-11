Top 14 - Racing 92/ Aviron : le match décalé d'une heure en raison d'un problème de transport

Le match de la 10ème journée de Top 14 entre le Racing 92 et l'Aviron Bayonnais va être décalé d'une heure ce dimanche soir. Coup d'envoi à 19h.

Aucun match de cette 10ème journée de Top 14 n'avait été décalé en raison de l'épidémie de coronavirus, une première depuis le début du championnat cette saison mais une rencontre va bien être reportée... d'une heure! Celle opposant le Racing 92 à l'Aviron Bayonnais ce dimanche soir à la Défense Arena de Nanterre. Le coup d'envoi sera donné à 19h et non à 18h comme prévu initialement. La raison? Un problème de transport côté bayonnais. Ils devaient décoller aux alentours de 9h, ils seront finalement partis deux heures plus tard, en avion privé depuis l'aéroport de Biarritz - Pays Basque.

Malgré ce contre-temps vous pourrez bien sûr suivre la rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque. Rendez-vous dès 18h45 pour l'avant-match.