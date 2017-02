Top 14 : Racing 92 - Bayonne, duel d'éclopés !

En match en retard de la 16e journée, le Racing 92, champion de France en titre mal en point (10e) et décimé par les blessures, reçoit samedi (20h45) un Aviron Bayonnais promis à la descente mais qui lutte avec l'énergie du désespoir. Un duel de "moribonds" à vivre sur France Bleu Pays Basque

Les Bayonnais ont retrouvé le sourire et un souffle d'espoir en battant Brive (34-24) lors de la précédente journée dans leur stade Jean-Dauger. Ils restent cependant scotchés dans les abysses du classement, très loin de la zone de maintien (- 13 points). Si les ciels et blancs, qui le clament si fort à chaque sortie, veulent continuer à se battre "jusqu'au bout", ils se doivent donc de prendre des points partout, a fortiori à l'extérieur où depuis le début de la saison l'Aviron affiche un zéro pointé ! Pour l'ailier Romain Martial la clé des champs lointain se trouve dans les têtes bayonnaises :

S'enlever ce complexe d'infériorité. On vient de monter, l'équipe a encore beaucoup à prouver, peut-être que c'est ce petit supplément d'âme qui nous manque pour enlever ce complexe et jouer à l'extérieur comme on joue à Jean-Dauger

L'ailier de l'Aviron Bayonnais Romain Martial pense que le problème à l'extérieur est mental mains ne tient à pas grand chose Partager le son sur : Copier

"Que l'on fasse honneur à notre maillot" (Vincent Etcheto)

Les joueurs de Bayonne doivent donc pousser dans ce sens, sans trop penser aux deux très grosses fessées prises lors de leur deux derniers déplacements à Castres (47-18) et chez le Stade Français Paris (51-5), ajoute Romain Martial. Les hommes de Vincent Etcheto, qui ont pris un grand coup sur la tête lors de leur voyage dans la capitale début décembre, doivent se servir du succès face à Brive et des progrès entrevus, en particulier dans l'état d'esprit :

Ce que l'on a fait contre Brive, que l'on fasse honneur à notre maillot (...) Cette victoire nous a fait du bien et nous a convaincu qu'on pouvait continuer à être en course dans ce Top 14

Le manager bayonnais Vincent Etcheto vise le bonus défensif chez le Racing 92 et espère un comportement sans faille de ses joueurs Partager le son sur : Copier

Les Bayonnais visent modestement le bonus défensif, eux qui n'ont toujours pas pris le moindre point hors de leurs bases et ont concédé 5 fois le bonus offensif à leurs hôtes en 7 matchs à l'extérieur. D'autant qu'en face le club des Hauts-de-Seine ne leur réussit pas. Bayonne a perdu leurs 8 derniers face à face, dont un cinglant et frustrant 3-16 au match aller à Jean-Dauger fin octobre. L'Aviron rame au stade Yves-Du Manoir où il n'a plus gagné depuis le 17 octobre 2009.

Le Racing 92 invaincu à domicile, mais décimé

Toutes les séries connaissent une fin, un jour. Mais bien que très modeste 10e au classement, le Racing 92 est toujours invaincu cette saison dans son mythique stade de Colombes où il vit normalement sa dernière année (le club doit emménager dans son nouveau stade encore en construction en septembre 2017). Dans leur enceinte, les joueurs franciliens n'ont même concédé qu'un seul bonus (La Rochelle) à leurs adversaires.

Malgré tout l'Aviron a de quoi nourrir quelques espoirs aux vues de l'effectif décimé du Racing, en proie également à quelques remous en coulisses. La charnière est particulièrement touchée. La star Dan Carter est out, comme ses remplaçants Rémi Talès et Benjamin Dambielle, et c'est le jeune Franck Pourteau (20 ans) qui aura la lourde tâche de les suppléer pour son premier match en Top 14. En l'absence de Maxime Machenaud (XV de France) il sera associé à James Hart.

Malgré ces absences handicapantes dans les rangs du Racing, et la présence d'un joueur inexpérimenté d'entrée à un poste clé, le demi-de-mêlée bayonnais Emmanuel Saubusse est persuadé que les champions de France auront les armes pour le soulager et que ça n'aura pas d'influence :

Ils vont s'adapter, beaucoup s'appuyer sur leur paquet d'avants qui est très dense et puissant, jouer autour de leur 9 et de leurs centres aussi très puissants avec du jeu direct, simple.

Pour le demi-de-mêlée de l'Aviron, Emmanuel Saubusse, l'absence d'un ouvreur expérimenté n'handicapera pas le Racing 92 Partager le son sur : Copier

L'Aviron toujours privé de Monribot

Bayonne de son côté déplore également des absences. Dernière en date celle du talonneur Grégory Arganèse, incertains ces derniers jours, et finalement absent de la feuille de match. Avant lui ce sont Jean Monribot - le capitaine bayonnais est "ménagé" après son énième K.O. subit avant Noël contre La Rochelle - Tanerau Latimer (mollet), Pelu Taele (genou), Julien Jané, Davit Khinchagishvili (mollet), Lorenzo Cittadini (Italie) et Guillaume Rouet (Espagne) qui ont renoncé. L'Aviron enregistre tout de même les retours de Tom Donnelly, Romain Martial et Raphaël Lagarde. John Beattie, invité du Club Rugby de France Bleu Pays Basque lundi 6 février, aura de nouveau le brassard de capitaine comme face à Brive.

Vous l'attendiez, la voila ! La compo des Ciel et Blanc pour le déplacement à Colombes face au @racing92 ! #R92AB pic.twitter.com/5R1i3JGgdN — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) February 10, 2017

Racing 92 / Aviron Bayonnais, match à vivre dès 20h30 samedi 11 février sur France Bleu Pays Basque. Coup d'envoi 20h45