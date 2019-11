Top 14 : Racing 92 – UBB, duel d’Européens convaincus et convaincants

Bordeaux, France

Le Racing 92 n’a pas le temps de se reposer sur ses lauriers de la Champions Cup. Ni sur les 30 points passés aux Saracens, ni sur le nul (21-21) ramené du Munster.

Car en Top 14, les joueurs de Laurent Travers sont à la traîne. Une décevante 10ème place due notamment à un début de saison raté à domicile avec une seule victoire (Castres) pour un nul (Agen) et déjà deux défaites (Bayonne, Lyon).

Un Racing sans filet

Avant de replonger face aux Ospreys dans un bain européen qui l’a manifestement régénéré, le Racing 92 ne peut donc se permettre un nouveau faux pas sur le synthétique de son Arena. Malgré le CV de son adversaire.

Car l’UBB débarque dans la capitale avec pas mal de certitudes et la ferme intention de montrer qu’elle est devenue pénible à manœuvrer. "On se sent bien, assure l'arrière Nans Ducuing. On y va en toute humilité mais on est conscient qu'on a des armes, des possibilités dans toutes les lignes. Ça, il faut qu'on en soit convaincu. On a envie d'aller se tester face à une grande équipe du Racing."

Après le Stade Français, l'UBB de Nans Ducuing affronte l'autre club de la capitale. © Radio France - Justine Hamon

Nans Ducuing : "On se sent bien donc on a envie d'aller se tester" Copier

Avec déjà 12 points d’avance sur son adversaire, le dauphin du LOU a lui aussi bien négocié ses deux premières journées de Challenge Cup (7 points). Il s’est même offert le luxe de laisser au repos le weekend dernier à Edimbourg plusieurs joueurs (Poirot, Cobilas, Cazeaux, Roumat, Lesgourgues, Cros, Ducuing) qui débuteront tous à l'Arena. Le staff, qui a procédé à huit changements, enregistre également le retour de deux blessés : le centre Rémi Lamerat et le talonneur Clément Maynadier. De quoi donner un souffle supplémentaire à l’Union qui aborde, avec humilité mais détermination, ce rendez-vous avec le Racing 92 qui est, avec Toulon, le seul club du Top 14 chez qui elle a toujours perdu depuis son accession en 2011.

La compo

UBB : Ducuing - Cros, Radradra, Lamerat, Cordero - Jalibert (o) Lesgourgues (m) - Woki, Higginbotham, Roumat - Cazeaux, Douglas - Cobilas, Pelissié, Poirot.

Remplaçants : Maynadier, Ravai, Marais, Gorgadze, Lucu, Botica, Tamanivalu, Kaulashvili.

Racing 92 – UBB, c’est un match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 15h15.