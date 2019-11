Top 14 - L'Union Bordeaux-Bègles se défait du Racing 92 (30-34)

Bordeaux, France

Cette dixième journée de Top 14 coincée entre deux quinzaines de Challenge Cup n'était pas à négliger pour une Union Bordeaux-Bègles bien décidée à jouer sur les deux tableaux. Sur le terrain d'un Racing 92 qui a retrouvé des couleurs et s'est rassuré sur la scène européenne, l'UBB a dû s'employer pour déstabiliser la défense de fer francilienne et a tenu bon, dans une fin de match irrespirable, pour remporter sa première victoire sur le terrain du Racing 92 (30-34).

Une seule munition suffit au Racing 92

Sur sa première incursion dans les 22 mètres bordelais, le Racing 92 inscrit le premier essai -et les premiers points- du match (18e, 5-0). Symptomatique d'un début de rencontre où l'UBB met la main sur le ballon mais semble incapable de menacer les Racingmen, imperturbables en défense. L'Union Bordeaux-Bègles doit insister de longues minutes et pilonner le rideau de fer francilien pour enfin aplatir (27e, 5-7).

Semi Radradra a inscrit le premier essai pour l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

Après le round d'observation, le match s'emballe et l'UBB peine à contenir les fulgurances du Racing. Mais les Franciliens se retrouvent à 14 après le carton jaune du virevoltant Vakatawa et l'UBB exploite parfaitement sa supériorité numérique pour inscrire un essai en bout de ligne et prendre l'avantage après la sirène (40e+2, 15-17).

Radradra voit jaune mais se rattrape

Dès la reprise, Semi Radradra reçoit un carton jaune pour un geste d'agacement. A 14 pendant plus de 8 minutes, l'UBB paie cher l'absence du Fidjien : le Racing 92 en profite pour inscrire deux essais (48e, 27-17). Mais les Girondins sont bien décidés à ne rien lâcher et s'emploient devant l'en-but francilien pour revenir à hauteur (58e, 27-27). Et Semi Radradra se rattrape, en inscrivant le 4ème essai girondin (67e, 27-34), offrant ainsi la victoire à son équipe malgré une ultime pénalité qui sauve le bonus défensif pour les Franciliens (30-34).

Les réactions