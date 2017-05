Top 14 : Raphaël Chaume, le plus Provençal des Auvergnats, est heureux de retrouver le stade Vélodrome

Deux semaines après leur défaite en finale de la coupe d'Europe contre les Saracens, les Clermontois vont affronter le Racing ce samedi au stade Vélodrome en demi-finale du Top 14. Une forme de retour aux sources pour le pilier Raphaël Chaume, formé au Pays d'Aix.

C'est le plus Provençal des Auvergnats. Le pilier Raphaël Chaume porte les couleurs de l'ASM depuis 2011, mais il est né à Valréas, dans le Vaucluse, et a été formé au Pays d'Aix Rugby en Fédérale 1. Jouer cette demi-finale contre le Racing au stade Vélodrome aura donc pour lui une saveur particulière. "J'adore ce stade, quand j'étais petit, j'allais voir l'équipe de France, et plus récemment, la saison dernière, il nous a porté chance contre Toulon, on se raccroche à ce qu'on peut". Le gaucher clermontois sait aussi qu'il pourra compter sur le soutien de ses proches, "j'ai beaucoup de famille dans la région, des amis aussi qui seront dans les tribunes, c'est un vrai plus".

Désormais titulaire au poste de pilier gauche, Raphaël Chaume va disputer face au Racing son 133e match avec l'ASM.

Comme beaucoup de ses coéquipiers, Raphaël Chaume a eu un peu de mal à digérer la défaite contre les Saracens. "On a eu trois jours de repos, ça a fait beaucoup de bien, et je ne sais pas comment nous aurions pu jouer un éventuel match barrage le week-end dernier". C'est donc devant sa télévision que le pilier de l'ASM a assisté à la victoire du Racing face à Montpellier. "Ils ont fait un grand match, plus de 40 minutes de temps de jeu, c'est énorme, le Racing a montré son vrai visage, mais je ne crois pas qu'on puisse parler d'une revanche, il y a beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts depuis la demi-finale l'an dernier, et je concentre sur le Racing d'aujourd'hui".

Raphaël Chaume et les Clermontois iront prendre leurs marques ce vendredi au stade Vélodrome lors d'un ultime entrainement en fin de matinée. Et s'il pourra donc compter sur le soutien de ses proches, le pilier de l'ASM attend également les encouragements de quelques 5 000 supporters. Mais pour la première fois, le club n'a pas vendu tous les billets qui lui étaient alloués...